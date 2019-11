'Leonardo. Il genio e il suo tempo' al Kulturni dom

Nell'ambito dell’apertura della mostra “Le macchine di Leonardo da Vinci” martedì 5 novembre 2019 al Kulturni dom di Gorizia sono previste pure le proiezioni ad ingresso libero (la prima alle ore 16.15 , la replica alle ore 19.00), del film “Leonardo da Vinci – Il genio e il suo tempo” del Museo Leonardo da Vinci di Firenze. Tra una rappresentazione e l’altra, alle ore 18.00 si terrà l’inaugurazione della mostra “Le macchine di Leonardo”, dalla collezione privata della famiglia Niccolai di Firenze.



Il film documentario “Il genio e il suo tempo” presenta la figura di Leonardo in veste d’artista, scienziato, genio, musicista, matematico, ovvero la mente del Rinascimento. Leonardo non si accontentava di osservare il funzionamento di una cosa, desiderava scoprire il perché. È questa curiosità che lo trasformò da tecnico in scienziato. Ideò macchine volanti, sottomarini, paracadute, macchine corazzate, fucili a ripetizione, secoli prima della loro invenzione. Dipinse quadri destinati all’immortalità e affreschi che divennero vere icone della fede. Studiò il corpo umano dissezionando cadaveri e attirandosi le ire della Chiesa, ma fu tra primi a scoprire i misteri dell’anatomia. Seppe districarsi tra intrighi e corruzioni, mettendosi al servizio di principi e di mercanti, e vivendo appieno lo straordinario fermento dell’età rinascimentale. Fu il più grande di una generazione di grandi, una mente al di sopra delle altre. La figura di Leonardo rivive in questo filmato di History Channel che si avvale di ricostruzioni storiche e di immagini evocative del suo genio.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto “Leonardo oltre i confini”, promosso dal Kulturni dom di Gorizia in collaborazione con il Museo Leonardo da Vinci di Firenze e con il patrocinio del Comune di Gorizia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.