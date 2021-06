'Mai stata sul cammello?' in scena al Bobbio di Trieste

Ancora un appuntamento estivo con il Teatro a Leggio della Contrada, venerdì 18 giugno alle 18, al Teatro Orazio Bobbio con “Mai stata sul cammello?” di Aldo Nicolaj, drammaturgo italiano tra i più rappresentati all'estero, qui inscenato da Daniela Gattorno, che ne cura adattamento e regia, Zoe Pernici ed Elena Mazzon.



Il titolo della commedia, ironico e divertente, contrasta con la storia piuttosto amara narrata con i toni caustici e irriverenti di Aldo Nicolaj. Il brillante e prolifico drammaturgo piemontese, rappresentato diverse volte nelle stagioni degli Amici della Contrada, questa volta indaga sul rapporto madre e figlia, tra i più complessi e misteriosi, in quanto nel bene e nel male, spesso le madri esercitano la maggiore influenza sulle vite delle figlie. In questo caso la dinamica tra le due appare bene presto morbosa e asfissiante, tessuta di affetto e ricatti, dedizione e sottomissione il tutto raccontato con un ritmo incalzante voluto dallo stesso autore. Ad impersonificare Olga, l'anziana madre dal carattere forte e dominatore, sarà la stessa Daniela Gattorno affiancata da Zoe Pernici nei panni della figlia Elsa, giovane invecchiata – insicura e depressa - alla quale la madre impedisce di vivere una vita autonoma, ed Elena Mazzon, la domestica Iris, una stralunata totalmente immersa nel mondo delle telenovelas, che ha l'arduo compito di provare ad instaurare una difficile pace familiare.



"Sono contenta di condividere questa particolare esperienza - racconta Daniela Gattorno che ha adattato il testo del leggio e ne cura la regia - e con due giovani attrici che apprezzo molto! Zoe Pernici l'ho conosciuta durante il suo percorso di formazione all’Accademia teatrale della Contrada, lo scorso anno abbiamo lavorato insieme nella residenza artistica 2020 e ho potuto constatare quanto sia piena di fresca e talentuosa energia. Con Elena Mazzon invece condivisi anni fa uno studio shakespeariano condotto dal nostro maestro comune: Aldo Vivoda. Si trasferì poi in Gran Bretagna dove tutt'ora vive e lavora per me è stata una curiosa e piacevole occasione ritrovarla e condividere questa nuova avventura! Per quanto mi riguarda spero di riuscire a rendere al meglio questa terribile e diabolica signora Olga….che, diciamo, non è quel che si dice una simpatica nonnina! Buon divertimento!".L'ingresso è gratuito per i tesserati Amici della Contrada, 5 euro per i non tesserati.