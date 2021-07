'Marx può aspettare' al Giardino Loris Fortuna

In contemporanea con la presentazione al Festival di Cannes, dove Marco Bellocchio riceverà proprio domani sabato 17 luglio la Palma d'Oro d'Onore, arriva sul grande schermo all’aperto del Giardino Loris Fortuna di piazza I Maggio alle 21.30 Marx Può aspettare. Dopo i riconoscimenti alla carriera già ottenuti al Festival di Venezia e ai David di Donatello e gli svariati premi vinti dalle sue opere, è ora Cannes, dunque, a riconoscere lo status di Maestro al regista emiliano che Centro Espressioni Cinematografiche e Cinemazero omaggiarono nel 2012 all’interno della rassegna Lo sguardo dei maestri.

Attraverso la sua famiglia, Bellocchio fa rivivere la storia di suo fratello Camillo, morto suicida del 1968, senza filtri o pudori, quasi una indagine, che ricostruisce un’epoca storica e tesse il filo rosso di tanto suo cinema.

"Marx può aspettare racconta della morte di Camillo, mio gemello, il 27 dicembre del 1968. – dice il regista - Una storia totalmente autobiografica, ma che vuole essere “universale” (altrimenti che interesse potrebbe avere?) per almeno due motivi: una riflessione sul dolore dei sopravvissuti (eravamo abbastanza sani noi fratelli per sentire dolore?), ma soprattutto sulla volontà di nascondere la verità a nostra madre, convinti che altrimenti non avrebbe sopportato la tragedia. E perciò il teatro nella tragedia. Il secondo motivo è che la morte di Camillo cade in un anno “rivoluzionario”, il 1968. L’anno della contestazione, della libertà sessuale, del maggio francese, dell’invasione della Cecoslovacchia, ma tutte queste rivoluzioni passarono accanto alla vita di Camillo, non lo interessarono. Marx può aspettare mi disse l’ultima volta che ci incontrammo...".

Marx può aspettare è in programma anche al Visionario. Per maggiori informazioni sugli orari di programmazione e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per la visione dei film è obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).