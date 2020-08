'Memorie di un assassino' chiude il Feff d'estate

Giovedì 6 agosto secondo e ultimo appuntamento nel giardino “Loris Fortuna” con FEFF D’ESTATE, che per 2 giorni ha tinto d’Oriente il cuore della città (in attesa dell’edizione 2021 del festival!). L’evento è organizzato in collaborazione con Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine – Assessorati alla Cultura e al Turismo, Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Confartigianato Udine, PromoTurismo FVG e con il supporto degli sponsor del ventiduesimo FEFF.



Dopo il “Wellness”, ecco una giornata “All’aria aperta”, che si aprirà alle ore 18.00 con il Viaggio a Oriente, laboratorio di movimento e creatività per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Seduta_Stante. Alle 19.00, poi, inizierà il FEFFNIC: una coperta, qualche amico, un po’ di cibo. Coperta e amici “a carico” degli spettatori, mentre al bento (il classico portavivande in perfetto stile giapponese) provvederà SHI’S con lo speciale menù FEFF edition! L’atmosfera verrà riscaldata dal dj set di Yeronimus Kaplan, collezionista di vinili, che rispolvererà per l’occasione dei dischi vintage risultato delle sue maniacali ricerche di musica orientale. Gli eventi, gratuiti con prenotazione obbligatoria, sono già tutti sold out!



Alle ore 21.30, grandissima chiusura con Memorie di un assassino – Memories of Murder di Bong Joon-ho! Presentato al FEFF nel 2005 e tratto da una storia vera, è uno dei migliori noir della storia del cinema (cupo, politico, umano e mozzafiato allo stesso tempo). Per molti, il vero capolavoro di mister Parasite. Nella provincia della Corea del Sud degli anni ‘80, due poliziotti locali vengono affiancati da un detective di città, metodico e scrupoloso, per risolvere un caso complesso: un serial killer sta uccidendo brutalmente giovani donne facendo sprofondare la regione nel terrore. Ce la faranno ad interrompere la lunga scia di sangue? Per la proiezione sono in vigore le speciali tariffe estate.