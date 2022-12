'Mendez e Brazo' debutta al Giovanni da Udine

Tra le 61 opere esaminate e provenienti da tutta Italia, quella del siciliano Massimo Vazzana è stata giudicata a giugno scorso come la migliore. Ora, come previsto nel bando, “Mendez e Brazo” vede la luce mercoledì 7 dicembre alle 21 nell'allestimento scenico sul prestigioso palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine nel cartellone “Tempi Unici” (info biglietteria: 0432-248418).

Si alza il sipario, in prima assoluta, sull'opera vincitrice del premio nazionale di drammaturgia contemporanea intitolato al drammaturgo carnico Luigi Candoni. Una seconda edizione, organizzata sempre dall'omonima associazione, che ha voluto ricordare Candoni anche nella dicitura “Orazero”, espressione con cui lo scrittore titolò la sua rivista d’avanguardia inaugurata nel 1958 a corredo teorico della propria creatività di animatore teatrale e d’autore.

A dare corpo e voce a una commedia vivace, costruita con ritmo, che tocca un tema delicato come quello del passaggio all’età adulta, saranno gli attori Filippo Borghi, Giorgio Castagna, Diego Coscia e Chiara Donada. Includendo incursioni video-fumettistiche (realizzate da Ludovico Lo Cascio) e mantenendo sullo sfondo il riferimento alle figure di Don Chisciotte e Sancho Panza e alle loro mitiche e sconclusionate gesta, “Mendez e Brazo”, per la regia di Giuliano Bonanni, affronta una problematica più che mai attuale, quella di come “diventare grandi” appunto, con l’obiettivo di stimolare la curiosità di un pubblico transgenerazionale e dare così l’opportunità ad adolescenti e adulti di condividere il rito del teatro.

Mendez è un fumettista non più giovanissimo, tanto geniale dal punto di vista artistico quanto incapace di affrontare le più banali incombenze della vita quotidiana. A sostenerlo ci sono la sorella maggiore Tonia e un amico speciale, Brazo, ma la presenza di un losco editore, soprannominato Hiena, sarà decisiva per convincerlo a prendere una importante e definitiva decisione.

I costumi sono realizzati da Chiara Venturini, la scenografia da Claudio e Andrea Mezzelani e la musica e gli effetti sonori da Francesco Tirelli. Assistente alla regia è Eleonora Angioletti, mentre il responsabile tecnico Stefano Chiarandini e il progetto grafico è di Gabriele Donada. Lo spettacolo, prodotto dall'associazione culturale Luigi Candoni e realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, vede come preziosi partner di progetto la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine e l'Ente Regionale Teatrale del Fvg.

Dopo il debutto in prima assoluta al Giovanni da Udine, “Mendez e Brazo” verrà replicato il 17 dicembre alle 20.45 al Teatro Candoni di Tolmezzo all'interno del Circuito Ert Fvg. Per informazioni e prenotazioni: Teatro Candoni 0433 41659