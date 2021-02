'Mi piace' si presenta al pubblico

Domenica 14 febbraio, alle ore 17.00, si apre il sipario virtuale del Teatro Comunale di Monfalcone con il terzo spettacolo di Circuito Aperto, la rassegna in streaming del Circuito Ert: un pomeriggio dedicato ai giovanissimi spettatori. In scena andrà, infatti, Mi piace di e con Maria Giulia Campioli e Claudio Mariotti del Teatro al Quadrato, un testo che esplora in maniera giocosa e divertente la scoperta dell’altro. Da uno spazio bianco, la protagonista apre gli occhi e con sguardo da bambina riceve dei doni speciali che porteranno nel suo mondo la diversità e la bellezza dei colori. Lo spettacolo sarà trasmesso gratuitamente sulle pagine Facebook ERT FVG, Teatroescuola e Teatro Comunale di Monfalcone, e sul canale YouTube dell’ERT FVG.



Campioli e Mariotti saranno, inoltre, ospiti della puntata di domani, giovedì 11 febbraio, al consueto orario delle 18.30, de Il Teatro a Casa tua, la rubrica web del Circuito ERT dedicata ai protagonisti della scena. Insieme a Silvia Colle e Lucia Vinzi, responsabili e curatrici delle attività ERT per bambini e ragazzi, si parlerà proprio del fondamentale ruolo educativo del teatro per la costruzione del pubblico del domani, ma anche della grande nostalgia per lo spettacolo dal vivo condivisa anche da scolari e scolare, abituati a frequentare il teatro in Friuli Venezia Giulia grazie anche alle iniziative del Circuito ERT.



Con Circuito Aperto l’ERT si fa promotore dell’esigenza, sempre più urgente, di una strategia di ripartenza per il settore dello spettacolo dal vivo e lo fa in maniera attiva: permettendo alle compagnie di lavorare e al pubblico di sperimentare nuove modalità di assistere alle rappresentazioni.Tutti gli spettacoli, dopo la messa in onda, saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube ERT FVG:Maggiori informazioni sul sito