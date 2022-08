'Microchip emozionale' al garden del Visionario

Nuovo appuntamento al garden del Visionario con i cine-aperitivi: mercoledì 3 agosto alle 19 l'incontro “Microchip emozionale” ci porterà alla scoperta dei computer al cinema.

Videogiochi, hacker, terminali pieni di caratteri verdi: dal noir fantascientifico firmato da Jean-Luc Godard Agente Lemmy Caution: missione Alphaville a Wargames - Giochi di guerra, da Tron a Matrix, che, con il suo mix di fantascienza, arti marziali, filosofie orientali, look cool e innovative tecniche di ripresa ha cambiato completamente la sci-fi, Luca Censabella e Marco Villotta ci racconteranno i computer al cinema fra entusiasmi anni '80 e angosce millenari(stich)e!

Una panoramica sul cambiamento della percezione dei computer nella nostra vita attraverso i film. Dall’ingresso delle macchine nelle nostre case con i personal computer sino alla realtà virtuale e il boom dei social. E per concludere un’utile e diverte guida alle cose che vediamo fare nei film ma che non sarebbe il caso di imitare.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Mediateca Mario Quargnolo. In caso di maltempo, il cine-aperitivo si sposterà al bistrò del Visionario. Per maggiori informazioni sulla programmazione consultare il sito www.visionario.movie.