'Mio fratello rincorre i dinosauri' al cinema sotto le stelle

Mio fratello rincorre i dinosauri, l’emozionante racconto di formazione adatto a tutta la famiglia, vi aspetta mercoledì 12 agosto alle 21.00 al Cinema sotto le stelle in arena Calderari, a Pordenone, e a Udine, nell'arena allestita al giardino Loris Fortuna.



Il primo lungometraggio di Stefano Cipani, definito da molti il “Wonder” italiano, affronta con dolcezza e delicatezza temi importanti come disabilità, inclusione sociale e dinamiche familiari in un periodo della vita complesso come l’adolescenza.



Per il piccolo Jack la famiglia è croce e delizia: delizia perché è composta da due genitori spiritosi e democratici, croce perché le sorelle lo tiranneggiano, asserendo la loro "superiorità femminile". Dunque la notizia dell'arrivo di un fratellino è accolta da Jack come un trionfo personale, tantopiù che quel fratellino, Giò, si rivela davvero speciale, cioè dotato del superpotere di "dar vita alle cose". Ma Giò è anche affetto dalla sindrome di Down: e quando Jack raggiunge la (di per sé problematica) età di 14 anni il fratellino diventa una presenza ingombrante nonché, per dirla tutta, potenzialmente imbarazzante.



Pordenone

Ricordiamo che familiari e congiunti potranno sedersi vicini e ogni spettatore potrà scegliere liberamente il proprio posto a sedere in arena.Novità di questa edizione è la prevendita online direttamente dal sito www.cinemazero.it: una soluzione vantaggiosa che permetterà di saltare code e di non dover compilare in cassa il modulo di raccolta dati.

Udine

