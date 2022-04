'Montanaro chic' nuovo singolo per Doro Gjat

Doro Gjat è un rapper friulano classe 1983, attivo da anni nella scena urban del nostro paese, prima con il suo gruppo, i Carnicats, poi con la sua carriera solista che lo ha visto pubblicare due album: Vai Fradi (2015) e Orizzonti Verticali (2018).



Dopo essere sul palco del Primo Maggio a Roma nel 2017, Doro ha visto crescere la sua notorietà anche fuori dalla sua regione di provenienza, dove è riconosciuto come le voci più rappresentative della scena locale. Sempre nel 2017 collabora con la soul singer britannica Joss Stone in un duetto, poi pubblicato dalla stessa Joss sul suo canale YouTube; nel 2021 invece compare nel brano Da Casa Mia a fianco di Christoph Müller e Eduardo Makaroff dei Gotan Project, il celebre collettivo franco-argentino.



Il 2022 si apre con una novità: Doro Gjat stringe un sodalizio discografico con La Grande Onda, l’etichetta indipendente romana capitanata da Tommaso Zanello, in arte Piotta. Il primo aprile pubblica il live album Udinì Secret Show, all’interno del quale è presente una selezione dei suoi brani più celebri eseguiti dal vivo con la live band che lo accompagna in tutti i suoi concerti (Luca Moreale ai synth e ai cori, Giacomo Santini al basso e alle percussioni, Elvis Fior alla batteria).



Il suo terzo disco, Mondonuovo (La Grande Onda / Altafonte), è previsto per la primavera; nell’attesa, il 22 aprile, uscirà su YouTube e su tutti i portali digitali il primo singolo, Montanaro Chic. Un’attitudine originale e una riacquisita consapevolezza sono i connotati salienti di questa nuova avventura discografica che lo vede più maturo e consapevole della sua identità artistica.