'Musica forte' al Col Badin

Un modo originale per scoprire il Forte Col Badin - Museo della Grande Guerra in Montagna, uno dei pochi siti in regione in cui la storia della Prima Guerra Mondiale sul territorio viene raccontata all’interno di un’architettura bellica coeva.

L’idea? E’ quella di unire storia, musica e degustazioni, per far conoscere quest’angolo del Fvg, in comune di Chiusaforte, inserito a pieno titolo negli itinerari della Grande Guerra.

Si tratta di ‘Musica Forte’, un percorso che si svilupperà sul piazzale del forte Col Badin o, qualora il tempo non permetta di utilizzare lo spazio all’aperto, i concerti saranno eseguiti in versione semi acustica all’interno del forte. Dopo la musica, seguirà la cena degustazione assieme agli artisti.

Il primo appuntamento è in calendario per sabato 22 agosto alle 17 con i Cani Sciolti del Mondo Roverso, mentre il 29 agosto, sempre alle 17, sarà la volta di Alba Caduca.

L’evento è realizzato dall’Aps gruppo Shanghai di Tolmezzo, che opera in collaborazione con enti pubblici e altre associazioni per promuovere la cultura locale e lo sviluppo sociale del territorio, realizzando eventi culturali e di intrattenimento per coinvolgere le persone e stimolare la conoscenza delle tematiche che riguardano il Fvg e, nello specifico, il territorio dell’Alto Friuli.