'Natale con i tuoi' in scena a Gorizia

Ultimo appuntamento pre-natalizio per il CTA-Centro Teatro Animazione e Figure, in programma sabato 18 dicembre alle 16.30 al Kulturni Center Bratuž di Gorizia.



Per la stagione Pomeriggi d’inverno andrà in scena Natale con i tuoi, con Paolo Rech su testo di Gigio Brunello, uno spettacolo di burattini che permetterà a gradi e piccini di immergersi in una magica atmosfera natalizia.



Siamo alla vigilia di Natale. La Compagnia dei Comici, in mancanza di storie da rappresentare, si è sciolta: Pantalone gira per i mercati con un banchetto di carabattole, il dottor Balanzone ha trovato lavoro come aiutante di Babbo Natale, Arlecchino fa il servitore in casa del Diavolo e Colombina è emigrata all'estero. Ginetto, il burattino più piccolo della Compagnia, si ritrova così da solo; il suo desiderio è che qualcuno si occupi di lui e la notte di Natale arriva sulla Terra un Angelo custode per proteggerlo dai pericoli. Ma come sempre, il Diavolo ci mette lo zampino…



Da un’idea di Gigio Brunello, nasce uno spettacolo poetico e divertente, adatto a bambini dai 4 anni, che tratta con leggerezza temi importanti come l'attuale situazione sociale, il ruolo della famiglia, i diritti dell'infanzia e ci porta a riflettere sul vero significato del Natale.