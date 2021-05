'Nel Paese di temporali e di primule' di Andrea D’Ambrosio in dvd

Esce in tantissime copie nelle librerie e nelle edicole con la Cecchi Gori Entertainment in dvd il film documentario “Nel Paese di temporali e di primule” di Andrea D’Ambrosio. Allegato al film il libro di Paolo Garofalo “L’Eden di Pasolini-il Friuli”.



La prima presentazione in anteprima a giugno a Casarsa della Delizia nella rassegna “Lusignis”.



Il film “Nel Paese di temporali e di primule” è un viaggio nel Friuli di Pasolini. Nella sua memoria e nella sua formazione. Un mosaico di testimonianze degli allievi e di chi lo ha conosciuto e amato. Per capire davvero l’opera di Pasolini bisogna partire dall' inizio. Dai luoghi dell'infanzia e dell'adolescenza del poeta. Casarsa, Versuta, il Friuli. Questo film è un viaggio nella civiltà rurale e contadina che ha formato lo scrittore. Un collage di interviste ad allievi e amici di quell' importante periodo storico. Nico Naldini racconta la vicinanza e le avventure con il cugino nelle campagne friulane.



Giuseppe Zigaina la formazione pittorica del poeta. Ovidio Colussi narra di come e perché nacque l'Academiuta de lenga friulana. Don Dante Spagnol racconta Pasolini come insegnante. Poi Guglielmo Susanna, Maria Querin, gli allievi della scuola di Valvasone, l’avvocato Brusin. Fino a Ernesta Bazzana che lo accolse durante i bombardamenti nella sua casa di Versuta, e alle testimonianze di Don Redento Bello e Federico Tacoli che raccontano della morte del fratello Guido a Porzus. Racconti di testimoni quasi tutti scomparsi che rendono il film un documento prezioso. Realizzato da Andrea D’Ambrosio già autore di documentari come Biutiful Cauntri vincitore di numerosi premi e del film Due euro l’ora che ha vinto oltre 40 festival nel mondo.Il libro “L’Eden di Pasolini” scritto da Paolo Garofalo, già fondatore dell’Archivio Pasolini di Casarsa è una raccolta completa del mondo di Pasolini nel Friuli con testimonianze di protagonisti importanti del mondo culturale friulano.In tutte le librerie, edicole e sul sito della Cecchi Gori https://www.cgentertainment.it/film-dvd/nel-paese-di-temporali-e-primule/f60147/