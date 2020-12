'New Era', un cd per celebrare l’armonia in musica

Oltre 180 musicisti, coristi e cantanti insieme per dare voce alla “Mass of the Children” di John Rutter. Nasce così “New Era”, il progetto musicale dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani e dell’Unione delle Società Corali Friulane che ha debuttato, con due date, durante le festività dello scorso anno al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e nel Duomo di Palmanova.

Una produzione oceanica nel nome dell’armonia, della fratellanza e della collaborazione che ha visto ben quattro cori amatoriali (Coro Multifariam, Coro Iuvenes Harmoniae, Gruppo Vocale Polivoice e Coro Glemonensis), unirsi all’eccellenza del Piccolo Coro Artemìa di Torviscosa - cori preparati da Denis Monte - e ai giovani musicisti dell’Orchestra Filarmonici Friulani con la direzione del Maestro Walter Themel per un concerto unico che oggi diventa un cd prodotto con il sostegno dell’Usci Fvg.

Fiore all’occhiello della produzione, che ha visto l’esecuzione anche di brani di P.I. Tchaikovsky e J.S. Bach, la partecipazione di due solisti emergenti del territorio avviati a una brillante carriera: la soprano Elisa Verzier e il baritono Christian Federici, di recente tra i protagonisti dell’opera “Marino Faliero” al Teatro Donizetti di Bergamo (trasmessa in diretta su Rai5) e ormai prossimo al debutto alla Royal Opera House di Londra con Angelotti nella “Tosca” di Puccini.

Il cd “New Era” sarà, dunque, disponibile contattando le realtà coinvolte a partire dalla fine di dicembre e rappresenta un’evoluzione importante del progetto di collaborazione nato ormai un anno fa. “Crediamo molto nella forza delle collaborazioni artistiche sul territorio” commenta il presidente dell’OFF Gabriele Bressan “e il progetto di ‘New Era’ nello specifico ci ha permesso di unire insieme centinaia di persone di tutta la provincia di Udine: da Aquileia a Gemona, da Torviscosa a Udine. Tutti insieme per attivare un circolo virtuoso e sottolineare quale sia la strada per la cultura: quella del dialogo, dell’impegno e dell’unione delle forze".

Il risultato colpisce non soltanto per l’ampiezza delle realtà coinvolte, ma anche per la qualità raggiunta.“È stata un’emozione che nessun corista dimenticherà mai” aggiunge Federico Driussi, presidente dell’U.S.C.F. che sottolinea l’importanza fondamentale della collaborazione tra le realtà che hanno dato vita a questo progetto. “Questa operazione sinergica ci ha portato non soltanto a realizzare due concerti e un CD, ma anche a dare spazio a tanti giovani: tra i musicisti, tra i coristi e anche tra i maestri. L’U.S.C.F. ritiene che sia imprescindibile il lavoro di formazione dei formatori per assicurare un futuro alla cultura corale sul territorio".

La presentazione del CD “New Era” è, dunque, preziosa opportunità per valorizzare una produzione che guarda intrinsecamente al futuro. È dello stesso avviso anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Udine, Fabrizio Cigolot, intervenuto alla presentazione online del disco: “L’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani è di casa a Udine ciò perché ha una cifra qualitativa e artistica di assoluto valore e la capacità di cimentarsi in repertori estremamente complessi ottenendo sempre grandi risultati. Si tratta, insieme con i cori che ha saputo coinvolgere, di una realtà straordinaria che ci consente di guardare con fiducia al presente e al futuro".

“New Era” è un progetto dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani e dell’Unione delle Società Corali Friulane che ha portato alla realizzazione di due concerti, una conferenza dedicata alla Furlana d’autore in collaborazione con il Comune di Udine e la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Media partner del progetto è stata Telefriuli che ha registrato e mandato in onda il concerto del 23 dicembre 2019 a Udine. “New Era” è parte di Metamorphosis, il progetto dell’OFF realizzato con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.

Il CD “New Era” è disponibile gratuitamente scrivendo a info@filarmonicifriulani.com. Gli artisti coinvolti sono l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, il Coro Multifariam di Ruda, il Gruppo Vocale “Polivoice” di Terzo d’Aquileia, il Coro “Iuvenes Harmoniae” di Udine, il Coro Glemonensis di Gemona del Friuli, il Piccolo Coro Artemìa di Torviscosa, direttore Maestro Walter Themel, soprano Elisa Verzier, baritono Christian Federici.