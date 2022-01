'Noches de Buenos Aires' con la Tango Rouge Company

Si apre nel segno della danza il 2022 di Cordenons. Venerdì 14 gennaio alle ore 21 il Comune e il Circuito ERT presentano, fuori abbonamento, Noches de Buenos Aires. Sul palco dell’Auditorium Aldo Moro salirà la Tango Rouge Company, formazione composta da quattro coppie di ballerini: Yanina Quinones e Neri Piliu, Giselle Tacon e Nelson Piliu, Melina Maurinho e Luis Cappelletti, Celeste Rey e Sebastian Nieva. Ad accompagnarli ci sarà l’ensemble Tango Spleen con Mariano Speranza al pianoforte e alla voce, Francesco Bruno al bandoneon, Andrea Marras al violino, Elena Luppi alla viola e Daniele Bonacini al contrabbasso. Lo spettacolo ritornerà nel Circuito ERT nei prossimi mesi con altre due repliche: mercoledì 9 febbraio a Codroipo e venerdì 18 marzo a Latisana.



Noches de Buenos Aires è un viaggio nel tango, dalle origini ai nostri giorni. Questo genere musicale, prima di prendersi un posto nel mondo dello spettacolo e di calcare i palcoscenici di tutto il pianeta, ha attraversato la polvere delle strade dove è nato. Il tango in Argentina, prima di stravolgere le dinamiche di seduzione degli adulti, irrompe nei giochi dei bambini e non abbandona mai l’universo del divertimento. Pochi altri generi sono in grado di esprimere in modo così potente passione, drammaticità ed energia.

Le esibizioni degli otto ballerini della Tango Rouge Company si caratterizzano per una teatralità delicata, naturale e finalizzata alla costruzione di un racconto di crescita del tango.



Prevendite biglietti presso il Centro Culturale Aldo Moro tutti i giorni dalle ore 16 alle 19, oppure online sul circuito Vivaticket. Informazioni chiamando il Centro Culturale Aldo Moro 0434 932725 / 348 3009028 oppure inviando una mail a info@ortoteatro.it. Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it.