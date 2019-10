'Non si uccidono così anche i cavalli?' a Cormons

Inaugurazione di stagione anche per il Comunale di Cormòns, mercoledì 30, con la prima regionale di Non si uccidono così anche i cavalli?, ispirato a un famoso film di Sidney Pollack del ’69, che affronta un tema di drammatica attualità come la superficialità e il cinismo dello show business, un mondo spesso illusorio per i giovani. La produzione adattata da Giancarlo Fares è uno spettacolo multimediale tra prosa, ballo e musica dal vivo: la storia di una folle maratona di ballo che pare anticipare di decenni i reality, e che comprende nomi come l’attore Giuseppe Zeno, la cantautrice e conduttrice Silvia Salemi e Manuel Micheli, il coreografo di Ballando con le stelle. improvvisate dei protagonisti.