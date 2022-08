'Nope' in anteprima al cinema Visionario

Con un Oscar (per Scappa – Get Out), un Emmy e un numero sterminato di premi, Jordan Peele è sicuramente una delle personalità più interessanti e innovative di Hollywood.

Uno dei pochi artisti capaci di coniugare cinema di genere e messaggio politico senza perdere la capacità di intrattenere e di pungere (c’è lui dietro a BlacKkKlansman di Spike Lee). Arriva ora il suo nuovo thriller, 'Nope' tra fantascienza, mondo del cinema e metafisica, già capace di conquistare il cinema americano e la critica. Il film arriva avvolto da un alone di mistero così come la sua sinossi che promettere di stupire e creare una fitta atmosfera di mistero.

OJ e Emerald Haywood, fratello e sorella, hanno ereditato un ranch ad Agua Dolce, non lontano da Hollywood, dopo la morte del padre avvenuta in circostanze difficili da spiegare scientificamente. L'attività di famiglia riguarda l'addestramento di cavalli selvaggi per l'industria del cinema. Mentre OJ cerca di vendere i propri cavalli a Jupiter, ex attore divenuto proprietario di un parco dei divertimenti western, gli abitanti della zona fanno una scoperta agghiacciante. Nel cielo, compare qualcosa di anomalo, difficile da definire, che sembra essere causa di strani eventi e grandi sconvolgimenti.

Il film riprende anche il ciclo #udinehorror dedicato al cinema horror d’autore che vedrà sugli schermi anche Men di Alex Garland (Ex Machina) e il ritorno del maestro David Cronenberg con Crimes of the Future.

