'Notre Dame de Paris' raddoppia in Friuli

Tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, Notre Dame de Paris è l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati che è stato tradotto e adattato in 9 lingue diverse (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako), ha attraversato 20 Paesi in tutto il mondo, capaci di stupire e far sognare oltre 13 milioni di spettatori internazionali.

In Italia, con l’adattamento curato da Pasquale Panella e le musiche eterne di Riccardo Cocciante, Notre Dame de Paris ha debuttato il 14 marzo 2002 al Gran Teatro di Roma e in due decadi di storia dello show ha visitato 47 città per un totale di 159 appuntamenti e 1.346 repliche complessive, un record senza precedenti nella storia della musica.

Oggi, Notre Dame de Paris festeggia dunque 20 anni di successi ed è pronta a emozionare il pubblico ancora una volta attraverso un tour speciale, che celebri l’intramontabilità della propria storia, con l’intero cast originale del debutto: da Lola Ponce nei panni di Esmeralda a Giò di Tonno nei panni di Quasimodo, passando per Vittorio Matteucci (Frollo), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo), Leonardo Di Minno (Clopin), Tania Tuccinardi (Fiordaliso) e anche Claudia D’Ottavi e Marco Guerzoni nelle vesti di Fiordaliso e Clopin, di cui sono stati i primi interpreti nel 2002.

Il tour del ventennale di Notre Dame de Paris, che ha debuttato lo scorso 3 marzo al Teatro degli Arcimboldi di Milano, annuncia oggi le date estive con un’unica esclusiva tappa in Friuli Venezia Giulia in programma da venerdì 8 a domenica 10 luglio 2022 nel compendio monumentale di Villa Manin a Codroipo (UD). I biglietti per i tre attesissimi spettacoli – organizzati da Fvg Music Live e VignaPR – saranno in vendita a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 9 marzo online su Ticketone.it e a partire dalle ore 11:00 di lunedì 14 marzo nei punti vendita autorizzati Ticketone.

Questi nuovi appuntamenti si vanno ad aggiungere al concerto già soldout di Blanco in programma il 15 luglio e impreziosiscono ulteriormente il cartellone di “Villa Manin Estate 2022”, la rassegna ideata dall’ERPAC FVG (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) in collaborazione con una rete di associazioni e professionisti del movimento culturale regionale, che torna ad ospitare i grandi eventi nella sua magnifica Piazza Tonda.

In occasione dei vent’anni dal debutto, le musiche e le canzoni di Notre Dame de Paris nella sua versione italiano sono inoltre disponibili su tutte le piattaforme digitali, per permettere agli amanti dello show di riascoltare in qualsiasi momento i propri brani preferiti.

Notre Dame de Paris racchiude un’alchimia unica e irripetibile, la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi, regalando allo spettacolo un carattere europeo e tuttora attuale. Una squadra di artisti di primo livello ha reso quest’opera un assoluto capolavoro che ancora emoziona a ogni replica, a partire dal magistrale adattamento del romanzo ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, con la direzione del regista Gilles Maheu, le straordinarie coreografie e i movimenti di scena ideati da Martino Müller, fino ai costumi curati nei minimi dettagli da Fred Sathal e le scene di Christian Ratz.

Dal 3 marzo al 4 aprile 2022 – Milano @ Teatro degli Arcimboldi – NUOVA REPLICA

Dall’8 al 10 aprile 2022 – Ancona @ PalaPrometeo

Dal 15 al 18 aprile 2022 – Jesolo (VE) @ PalaInvent – NUOVA REPLICA

Dal 5 all’8 maggio 2022 – Firenze @ Nelson Mandela Forum – NUOVE REPLICHE

Dal 12 al 22 maggio 2022 – Roma @ Palazzo dello Sport di Roma

Dal 26 al 28 maggio 2022 – Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Dal 9 al 12 giugno 2022 - Lugano @ Teatro LAC

Dal 30 giugno al 3 luglio 2022 – Genova @ Teatro Carlo Felice

Dall’8 al 10 luglio – Codroipo (UD) @Villa Manin – NUOVA TAPPA

Dal 22 al 24 luglio 2022 - Lanciano (CH) @ Parco Villa delle Rose

Dal 27 al 31 luglio 2022 - Ferrara @ Ferrara Summer Festival c/o Piazza Ariostea

Dal 5 al 7 agosto 2022 - San Pancrazio Salentino (BR) @ Forum Eventi

Dal 12 al 14 agosto 2022 – Pula (CA) @ Forte Arena

Dal 18 al 24 agosto 2022 - Palermo @ Teatro di Verdura

Dall’ 8 all’11 settembre 2022 - Torre del Lago (LU) @ Gran Teatro all’Aperto “Giacomo Puccini”

Dal 27 al 30 ottobre 2022 – Napoli @ Teatro PalaPartenope

Dal 3 al 6 novembre 2022 – Bari @ PalaFlorio

Dall’11 al 20 novembre 2022 – Catania @ PalaCatania

26 e 27 novembre 2022 – Eboli (SA) @ PalaSele

Dal 2 al 4 dicembre 2022 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Dal 9 all’11 dicembre 2022 – Torino @ Pala Alpitour

Dal 14 al 18 dicembre 2022 – Trieste @ Teatro Politeama Rossetti