'Novecento e dintorni', concerto a Concordia Sagittaria

“Novecento e dintorni - Retrospettiva di Musiche Corali Sacre e Organistiche” è il titolo del percorso musicale proposto dall’XI Festival Organistico “G.B. Candotti” in collaborazione con il Coro Polifonico Antonio Foraboschi di Palazzolo dello Stella che approda, sabato 23 novembre alle ore 20.45, nella Cattedrale di Santo Stefano a Concordia Sagittaria (VE) con ingresso libero. Un percorso di cinque concerti tra Friuli Venezia Giulia e Veneto che valorizza il repertorio per organo e coro polifonico. Il programma presenta un'antologia di musiche sacre corali e organistiche declinata in diverse espressioni stilistiche e storiche. Si snoda attraverso due secoli di storia e percorre un itinerario che parte da pagine francesi di fine ‘800 per arrivare a quelle contemporanee di scuola italiana ed inglese.



Ad accompagnare il Coro Polifonico Antonio Foraboschi l’organista Daniele Toffolo. Diplomatosi con il massimo dei voti e lode in Organo e composizione organistica al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, Toffolo ha ottenuto numerosi riconoscimenti sia in ambito organistico che compositivo, si occupa di organaria ed è, dal 1998, organista titolare della Cattedrale di Concordia Sagittaria (VE) che ospiterà uno dei tre concerti della rassegna “Novecento e dintorni”. Il Coro Polifonico “Antonio Foraboschi”, invece, è diretto dal M° Roberto De Nicolò, anch’esso diplomatosi in Organo e composizione organistica nonché in clavicembalo. Docente presso il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, ha diretto diverse formazioni corali della Regione e svolge regolarmente attività concertistica e discografica.