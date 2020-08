'O que arde', dal Festival di Cannes a Suns Europe

Nel 2019 ha vinto il premio della critica al Festival di Cannes, nella sezione “Un Certain Regard”. Non l'unico riconoscimento ricevuto da "O que arde" (in italiano "Ciò che brucia"), che ha ricevuto anche l’Astor d’oro come miglior film al festival internazionale Mar del Plata, la più importante rassegna cinematografica del Sud America. Nel 2020 ha ottenuto riconoscimenti anche ai Premi Gaudí e Goya e in altri festival in giro per il mondo. È diventato il film in galiziano più visto nelle sale cinematografiche. Il prossimo 29 agosto, nell'ambito di Suns Europe, festival delle arti in lingua minorizzata - organizzato annualmente dalla cooperativa Informazione Friulana con il sostegno finanziario della Regione Fvg e dell’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF) -, e grazie alla collaborazione con il CEC - Centro Espressioni Cinematografiche, il film sarà proiettato per la prima volta in regione ai Giardini “Loris Fortuna” di Udine (in caso di maltempo al cinema “Visionario”), alle 21.15. La pellicola, realizzata nel 2019 grazie a una coproduzione internazionale, sarà interamente in galiziano, con sottotitoli in italiano. La storia narrata dal regista Oliver Laxe è quella di un dramma umano, quello di Amador. Quando l'uomo esce dalla prigione dove ha scontato una condanna per aver causato un incendio, torna a casa, in una borgata isolata tra le montagne di Lugo. Lì vivono sua madre, Benedicta, la sua cagna, Luna, e le sue tre mucche. Le loro vite scorrono secondo i ritmi dettati dalla natura. Ma tutto cambia quando un violento incendio devasta quel territorio. Lo stesso sabato, alle 18.15, alla Libreria Friuli di Udine, è in programma la prima presentazione nello stato italiano di "Guillem" della giornalista Núria Cadenes.



IL CONCERTONE DI SUNS EUROPE IN CASTELLO

– Il giorno seguente è invece in programma il. L’ingresso quest’anno sarà gratuito ma con prenotazione obbligatoria sul sito (), fino a esaurimento posti. A salire sul palco saranno il. In caso di maltempo la carovana del Festival si trasferirà al Teatro Palamostre e purtroppo i posti saranno drasticamente ridotti, garantendo l’ingresso solo alle prime 200 persone che hanno prenotato. Presentatore della serata, per il secondo anno consecutivo, sarà. Inoltre, come di consueto, è in programma una diretta radiofonica della serata dalle 21 alle 23, a cura di



Tutto il programma e le info sono su www.sunseurope.com e sulla pagina Facebook | Instagram |