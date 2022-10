'Omaggio a una visione' celebra Helke Misselwitz

La 23esima edizione del Festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione è ormai alle porte. La rassegna, organizzata dal Kinoatelje in collaborazione con numerosi partner, inizia questo giovedì 13 ottobre a Nova Gorica per proseguire fino al 21 ottobre toccando sette città del Friuli Venezia Giulia e della vicina Slovenia con proiezioni, incontri formativi, seminari e passeggiate cinematografiche.

Come ogni anno la manifestazione esplora le opere di un autore o di un’autrice insigniti con il Premio Darko Bratina. Questa volta il riconoscimento sarà consegnato domenica 16 ottobre (ore 18), con una speciale cerimonia al Palazzo del cinema di Gorizia, a Helke Misselwitz, una delle più importanti documentariste tedesche che, nella sua lunga carriera, ha raccontato il periodo prima della caduta del muro di Berlino e tutto ciò che seguì nella vita degli abitanti della ex Repubblica Democratica Tedesca, testimoniando la fragilità e la grandezza degli esseri umani a confronto con il peso della vita quotidiana e della storia.

Prima di addentrarsi nel focus del festival, la rassegna propone, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre (sempre a partire dalle 17), due giornate al centro culturale Mostovna di Nova Gorica dove si potranno vedere 30 cortometraggi della sezione del festival Primi voli, nata per premiare autori giovani dallo stile audace e innovativo e per esplorare nuovi linguaggi cinematografici (programma completo).

Gli studenti dell'Accademia delle Arti dell'Università di Nova Gorica e dell'Università di Udine ‒ Dams Cinema questa volta hanno assunto il ruolo di curatori di questa parte della rassegna. Per la prima volta verrà presentata anche una selezione dei lavori premiati al festival di cortometraggi FeKK di Lubiana. Il programma sarà arricchito dall'installazione artistica sull'antropocentrismo M_cro e da una performance multimediale del gruppo Hybrida con un omaggio a Pierpaolo Pasolini nel centesimo anniversario della sua nascita. Con questa parte del programma il Kinoatelje continua a dare il suo contributo per lo sviluppo dei progetti transfrontalieri che offrono visibilità alla creatività dei giovani nel settore del cinema e del patrimonio audiovisivo di confine, per fare il punto su ciò che stanno portando avanti e su quello che verrà realizzato nell'ambito delle iniziative per la Capitale europea della Cultura 2025.

Il programma completo delle due giornate è disponibile sul sito del Kinoatelje dove in questi giorni si stanno anche raccogliendo le iscrizioni per la passeggiata cinematografica che si terrà domenica 16 ottobre tra Gorizia e Nova Gorica per esplorare le location dei tanti film che sono stati girati da queste parti. La camminata, organizzata in collaborazione con la Casa del cinema di Trieste, partirà alle 14:30 dalla stazione della Transalpina, tra Gorizia e Nova Gorica, dove sarà presente anche Helke Misselwitz per un saluto introduttivo.

Modulo per le iscrizioni