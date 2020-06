'Parasite' per la prima proiezione sotto le stelle

È finalmente tempo di tornare nello splendido giardino nascosto nel cuore di Udine: stiamo ovviamente parlando del Giardino “Loris Fortuna” di Piazza Primo Maggio, che da domani 25 giugno si trasformerà nuovamente nell’arena cinematografica all’aperto della città, organizzata dal Centro Espressioni Cinematografiche in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). Ad inaugurare ufficialmente la stagione estiva dell’arena Loris Fortuna sarà, alle ore 21.30, Parasite, che ritorna nella meravigliosa versione in bianco e nero voluta personalmente da Bong Joon-ho! Un film che si è ormai guadagnato lo status di “cult movie”, aggiudicandosi 4 Oscar (tra cui quello per il miglior film) e la Palma d’Oro a Cannes.



La proiezione di Parasite farà inoltre da apripista al 22° Far East Film Festival, attesissimo nella sua inedita veste online dal 26 giugno al 4 luglio.



La programmazione dell’arena all’aperto continuerà poi con Little Forest, delicata storia di fuga e di rinascita (venerdì 26 giugno), I Miserabili, acclamata opera prima del regista Ladj Ly, Premio della Giuria a Cannes (venerdì 27 giugno), e La dea Fortuna, melodramma firmato da Ferzan Özpetek (sabato 28 giugno). E ancora, Favolacce, favola nera dei fratelli D'Innocenzo, vincitore dell'Orso d'Argento alla sceneggiatura alla 70esima Berlinale (domenica 29 giugno), L'ufficiale e la spia di Roman Polanski, che porta sullo schermo uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia (martedì 30 giugno), e infine mercoledì 1 luglio Joker, con uno straordinario Joaquin Phoenix vincitore dell’Oscar per la sua interpretazione della storica nemesi di Batman!Tutti i film avranno inizio alle ore 21.30. Sono validi gli abbonamenti. Ricordiamo che per accedere all’arena sarà necessario essere muniti di mascherina per gli spostamenti in tutte le zone comuni. Per maggiori informazioni consultare il sito [www.visionario.movie]www.visionario.movie oppure la pagina facebook.com/VisionarioUdine._________________________Giardino “Loris Fortuna” – cinema all’apertoPARASITE (versione in bianco e nero), V.M. 14 anni, ore 21.30LITTLE FOREST, ore 21.30I MISERABILI, V.M. 14 anni, ore 21.30LA DEA FORTUNA, ore 21.30FAVOLACCE, ore 21.30L’UFFICIALE E LA SPIA, ore 21.30JOKER, V.M. 14 anni, ore 21.30