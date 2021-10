'Pecore matte' e 'Salire le stelle' raccontano l’universo della Divina Commedia

L'edizione 2021, l’ottava di “Bestiario Immaginato” dal titolo “Pecore matte” arriva alle sue giornate più importanti, sabato 16 e domenica 17 ottobre, a Villalta di Fagagna e Cividale: performance e incontri restituiranno i percorsi dei tanti laboratori esperienziali che hanno affollato l’estate di Bestiario, coinvolgendo bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, impegnati nell’esplorazione dell’universo della Divina Commedia, in onore all’anniversario del Sommo Poeta.



Bestiario Immaginato (ideato da Damatrà onlus, quest’anno per la seconda volta con la direzione artistica di Andrea Ciommiento) è infatti un articolato percorso di mediazione creativa, un’“esperienza artistica relazionale” con laboratori e spettacoli che dal 2014 coinvolge le comunità locali e ogni anno oltre cinquecento bambini e altrettante persone adulte del Friuli Venezia Giulia attivando collaborazioni in Italia e all'estero.



sarà presentato “Pecore matte” un incontro–evento che vedrà protagonisti le ragazze e i ragazzi delle scuole Medie e Superiori che hanno lavorato durante l’estate sull’incredibile storia del signor Dante, sul suo immaginario, su cosa vuol dire (per il Poeta e, oggi, per i giovani) perdersi, innamorarsi, salire le stelle.In entrambe le giornate ci saranno due repliche (una con inizio alle 16 e l’altra con inizio alle 17.30) nelle quali i ragazzi restituiranno in una narrazione teatrale libera le esplorazioni e i contenuti (fisici, multimediali, relazionali) che hanno raccolto durante i laboratori creativi e che faranno luce sul loro modo di concepire l’universo dantesco. “Cosa salveresti di Dante?”, “Quella volta che mi sono perso…”, “Come ti immagini l’inferno?”, “Cosa sono per te le Pecore Matte?”. Queste alcune delle domande su cui i ragazzi hanno lavorato e alle quali risponderanno dando forma alla loro rappresentazione. Ad accostare l’evento anche un’installazione multimediale, che raccoglie immagini e testimonianze audio con le tantissime risposte e impressioni dei ragazzi sul Sommo Poeta.Bestiario Immaginato, domenica 17 ottobre a partire dalle 15.30, sarà anche a Cividale, al Museo Archeologico Nazionale, dove proporrà la narrazione per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni dal titolo “Salire le stelle” a cura di Tomâs Sione e Catia Fabro. Dalla vita di Durante (per gli amici Dante), il racconto attraversa il mondo del Poeta e della sua Commedia; ritrae un Dante prima bambino e poi ragazzo, tra il dolore dell’esilio e della perdita di Beatrice, fino a ritrovarsi e poi, appunto “Salire le stelle”. A conclusione sarà possibile visitare il museo e la mostra temporanea “Tutte quelle vive luci. Codici friulani della Commedia” a cura della Fondazione Claricini Dornpacher”.E per una visita sostenibile, per la giornata del 17 ottobre l’invito per le famiglie è di raggiungere Cividale con Cesarino, il treno dei bambini della FUC (treno Udine-Cividale). Per i bambini al di sotto dei 12 anni il biglietto è gratuito. L’evento “Salire le stelle” è gratuito. Ingresso al Musero + mostra: Adulti 4 euro – con biglietto FUC: ridotto 2 euro; bambini gratis. Per la narrazione al museo prenotazione obbligatoria a info@damatra.com (posti limitati).Bestiario Immaginato, con le due fasi “Bestiario Lab” e “Salire le stelle” ha coinvolto centinaia di bambini attraverso laboratori esperienziali, mettendo in dialogo diverse generazioni, tra bambini, ragazzi e adulti. Quest'anno i fruitori sono diventati una sorta di novelli Virgilio, Dante o Beatrice: delle guide narrative a caccia di storie attraverso immagini, video e voci per rinarrare la Divina Commedia (in fondo anch’essa un racconto per immagini) hanno riscoperto e possono restituire tutti quei temi che rendono Dante attuale ancora oggi, come la Comunità, l'Amore, il Perdersi e il Ritrovarsi.Bestiario proseguirà nei prossimi mesi con un appuntamento, sempre dedicato a Dante, che vedrà protagonista Francesco Muzzopappa e il suo “L’inferno spiegato male” e continuerà con alcune collaborazioni, tra le altre, con l’Accademia di Belle Arti di Roma e con L'Art Source Association - Paris (Francia).Bestiario Immaginato è ideato e proposto da Damatrà onlus, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Si avvale della direzione creativa di Andrea Ciommiento e della collaborazione di giovani professionisti delle arti multimediali e relazionali oltre che di Invasioni Creative (Torino/Udine), di L’Art Source (Parigi) e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). Sette inoltre le amministrazioni comunali della Regione Friuli Venezia Giulia coinvolte nel progetto: Colloredo di Monte Albano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Remanzacco, San Vito di Fagagna e Tavagnacco.