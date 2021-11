'Penguin Bloom' al Visionario

Lunedì 22 novembre secondo appuntamento con Effetti Speciali – Cinema e pensieri su disabilità, riabilitazione, inclusione, la rassegna che vede collaborare La Nostra Famiglia, presidio di riabilitazione di Pasian di Prato, e il CEC - Visionario.



Alle 20.30, sul grande schermo del Visionario, Penguin Bloom, potente storia (vera) di guarigione e di rinascita con una straordinaria Naomi Watts. Come si possono ritrovare, dopo un terribile incidente, il coraggio e la voglia di andare avanti? Samantha Bloom, la protagonista, ci riuscirà, prendendo in mano una vita in frantumi e ricostruendola pezzo dopo pezzo…



Effetti Speciali, ricordiamo, si chiuderà lunedì 29 novembre con I WeirDO, love story eccentrica (amatissima dal pubblico del FEFF di Udine!) tra due ragazzi affetti da disturbo ossessivo-compulsivo.



Per la programmazione completa e sempre aggiornata del Visionario consultare il sito www.visionario.movie. Per accedere al cinema è necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).