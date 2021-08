Tre concerti per Dante è il secondo appuntamento collaterale della Rassegna di arte contemporanea TAKE CARE OF YOURSELF, curata da Eva Comuzzi e Orietta Masin, dedicato alle celebrazioni dantesche, che prosegue la sua programmazione dando ampio spazio a una indagine musicale attorno alla figura di Dante e nello specifico del poema dei cento ‘canti’. Lungo tutta la Commedia, dove la dimensione musicale è tra le più affascinanti e meno studiate, Dante, tra simbologie e metafore, affronta in modo coerente e continuo l’argomento centrale del suo poema: la salvezza e l’amore di Dio. Da qui nasce questo progetto che coinvolgerà il pubblico in un percorso naturale e culturale attraverso tre luoghi sacri di tre località della bassa friulana.



Dopo il concerto dedicato alla Prima Cantica presso la Chiesa di San Martino di Terzo d’Aquileia sarà, infatti, la suggestiva Chiesa di Sant’Antonio Abate di Belvedere d’Aquileia ad ospitare l’’8 agosto alle ore 11.15 a Belvedere di Aquileia il coro, di sole voci virili, SCHOLA AQUILEIENSIS, con un concerto di canto gregoriano dedicato al Purgatorio. Un percorso coinvolgente, dove l’inquadramento storico-culturale e la lettura delle terzine dantesche faranno da introduzione ai brani monodici, attinti dalla tradizione aquileiese così da suscitare un parallelo tra i motivi gregoriani classici e la musica dei friulani (che non solamente «crudeliter eructuant»!). Sarà anche l’occasione per evidenziare le connessioni di Dante con il territorio patriarcale.



PER ASPERA AD ASTRA

– Tre concerti per Dante si preannuncia come un emozionante viaggio dello spirito che dallo stridore cupo e indistinto dell'Inferno, passando dalla monodia purificatrice del canto gregoriano, ci guiderà alla luce del suono ‘perfetto’ e alla polifonia che aleggia in Paradiso.. Per partecipare è necessario prenotare con SMS o su whatsapp al 338 8454492.La Rassegna di arte contemporanea 2021 TAKE CARE OF YOURSELF è un progetto promosso e organizzato dal Circolo ARCI Cervignano sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Cervignano del Friuli e Cassa Rurale FVG, con il patrocinio di PromoTurismo FVG; realizzato in partenariato con il Comune di Cervignano del Friuli, Comune di Terzo di Aquileia e di Fossalta di Portogruaro, con ESP, CADMIO, ASA (Amsterdan Steet Art), Liceo professionale Louise Michel, Ruffec (Francia) e Galleria Myymälä2, Helsinki (Finlandia).INFORMAZIONI:Per altre informazioni pagina fb: Rassegna2021.TAKECAREOFYOURSELF