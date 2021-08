'Per un Pugno di Dollari' a Barbana

Saranno le straordinarie colonne sonore di Ennio Morricone, Nino Rota, ed altri autorevoli compositori di musica per il cinema, le protagoniste del nuovo appuntamento di “Musica a 4 Stelle”, la storica rassegna di concerti che accompagna l’estate gradese lungo l’intero arco dell’estate. Giovedì 26 agosto, alle 18, è in programma “Per un Pugno di Dollari”, omaggio a Ennio Morricone con la Movie Chamber orchestra.

La manifestazione si svolgerà sull’ Isola di Barbana, immersa quindi nel suggestivo scenario naturale della Laguna di Grado, che con le luci ed i riflessi tanto apprezzati dai turisti che in gran numero la visitano, potrà certamente rendere questo appuntamento unico nel panorama di simili manifestazioni musicali.

“Mission” “Nuovo Cinema Paradiso” e “C’era una volta in America” sono sol alcuni dei titoli che la “Movie Chamber Orchestra”, compagine veneziana attiva nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia, eseguirà sotto la bacchetta di Giorgio Tortora che la dirige fin dalla sua fondazione.

Dal punto di vista logistico ci si potrà recare a Barbana con i normale servizio dei motoscafisti gradesi; non sono previste sedute a causa delle restrizioni (Covid19) pertanto si consiglia di portare un cuscino o un asciugamano per accomodarsi sul prato. Essendo la manifestazione all'aperto non sarà necessario il Green Pass e al termine della manifestazione (19.30) è garantito il trasporto via mare (motoscafisti gradesi).

Per l'accesso non è prevista la prenotazione, e i posti disponibili saranno regolato dalla capienza dei battelli. Grazie all'impegno del Comune di Grado che sostiene la manifestazione (Assessorato all Cultura - Sara Polo) l'ingresso è libero, mentre si pagherà soltanto il trasporto (biglietto andata e ritorno 7 euro).