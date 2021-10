'Perle Musicali in villa' approda in Romania

Ideale conclusione del percorso di “Perle Musicali in villa” 2020 e apertura del progetto “Un Ponte sull’Europa” 2021: così si presenta il concerto che sabato 9 ottobre alle 19 porterà la rassegna di “Musica Pura” in Albania sul palcoscenico del Liceo Artistico Musicale di Tirana all’interno del programma del Balkan Contemporary Music Festival. Protagonisti della serata il gruppo italiano AltreVoci Ensemble diretto da Eddi De Nadai, impegnato in un programma musicale di autori contemporanei, all’interno del quale sarà eseguita anche la partitura scritta da Carlo Galante per l’edizione di “Perle” 2020 e già presentata in prima esecuzione quell’anno a Pordenone durante le giornate di Pordenonelegge.



“Animali parlanti e altre creature” è infatti un melologo basato su alcuni racconti fantasy-horror dello scrittore britannico Saki (al secolo Hector Hugh Munro), eseguiti da Laura Bersani, flauto, Ettore Biagi, clarinetto, Stefano Raccagni, violino, Giacomo Cardelli, violoncello, Marco Pedrazzi, pianoforte, con la voce dell’attore albanese Arben Derhemi.



Com’è nella tradizione di “Musica Pura”, anche questo gruppo di musicisti offre uno sguardo giovane e vivace sulla musica, con una particolare predilezione per gli autori contemporanei: AltreVoci Ensemble è infatti impegnato specificamente nell’esecuzione e divulgazione della musica di oggi, in Italia e all’estero, collaborando con i maggiori compositori del panorama attuale. Nel concerto di Tirana, oltre all’opera di Galante (1959), saranno eseguiti brani di Lucio Gregoretti (1961), Mauro Montalbetti (1969), Nicola Ortodossi (1986) e di Aulon Naci (1983), musicista albanese con studi compiuti a Udine nella classe di composizione di Renato Miani e già protagonista di un applaudito concerto a Pordenone durante la scorsa edizione di “Perle Musicali”. La serata di Tirana è realizzata grazie al partenariato stretto da Musica Pura con l’Associazione Compositori Albanesi e con Creative City Valona, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Tirana e con il patrocinio del Ministero della Cultura albanese. Un parterre istituzionale che accompagna l’avvio del progetto “Un Ponte sull’Europa”, focus particolare di tutto il percorso di Perle 2021, rassegna realizzata con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, oltre che del Comune di Pordenone, città che si prepara ad ospitare il primo evento ufficiale del cartellone d’autunno il 17 ottobre al Teatro Verdi, dove saliranno sul palco l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani con un solista d’eccezione: la prima viola della Scala Simone Braconi, che presenterà anche una sua composizione in prima esecuzione assoluta dal titolo “Il canto del silenzio”, appassionata meditazione sul periodo della pandemia, ma anche canto di speranza e di rinascita.Biglietti per questa serata già in prenotazione presso il Teatro Verdi (mail: biglietteria@teatroverdipordenone.it) e al botteghino sabato 16 ottobre in orario 10-12.30 e 16-19 e la sera stessa del concerto.