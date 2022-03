'Piccolo Corpo’ chiude la rassegna al Teatro Comunale di Cormons

Ultimo appuntamento con la rassegna CircuitoCinema che a.ArtistiAssociati propone in collaborazione a Visioni d’Insieme al Teatro Comunale di Cormons ogni lunedì con proiezione alle 21.



Lunedì 14 marzo la rassegna si chiuderà con ‘Piccolo corpo’ di Laura Samani. Opera prima della regista triestina e prodotto dalla Nefertiti di Alberto Fasulo e Nadia Trevisan, ‘Piccolo corpo’ è una storia potente che parte dalla laguna per arrivare oltre le cime friulane. Una storia di solitudini, di miracoli e oscurità. E del profumo del mare. La giovane Agata perde sua figlia alla nascita. Secondo la tradizione cattolica, l'anima della bambina è condannata al Limbo. Agata sente parlare di un luogo in montagna, dove i neonati vengono riportati in vita per un solo respiro, per battezzarli e salvare la loro anima. Intraprende il viaggio con il corpicino di sua figlia nascosto in una scatola e incontra Lince, un ragazzo solitario che si offre di aiutarla. Partono per un'avventura che permetterà ad entrambi di avvicinarsi al miracolo.