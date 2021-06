'Piccolo Corpo' in concorso alla Semaine de la Critique

'Piccolo corpo' della regista triestina Laura Samani rappresenta l'Italia a La Semaine de la Critique, la sezione autonoma che si svolge dal 7 al 15 luglio durate il festival di Cannes. Il fllm è una coproduzione internazionale, tra Italia, Francia e Slovenia. La sceneggiatura 'Piccolo corpo' è firmata da Marco Borromei, Elisa Dondi e la stessa regista, Laura Samani. Protagoniste Celeste Cescutti e Ondina Quadri che recitano in friulano.



Il film è prodotto da Nefertiti Film, Tomsa Films, Vertigo, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura, con il contributo di CNC, Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, Eurimages, Slovenian Film Centre, Re-Act, Media Creative Europe, Torino Film Lab, MAIA Workshop, Friuli Venezia Giulia Film Commission.



La storia narrata è ambientata in Carnia, nel 1901. Durante un periodo buio, di fame e carestia, Agata, quindici anni, ha partorito una bambina morta. Nella speranza di poter salvare la sua anima dal limbo, si mette in viaggio verso un santuario: una credenza locale dice che lì ci siano delle donne capaci di ridare la vita per il tempo di un respiro. Quello necessario al battesimo.

Laura Samani è nata a Trieste nel 1989. Iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pisa, nel maggio 2012 consegue la laurea triennale in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione, con una tesi sulla serie televisiva "Twin Peaks". Nel 2013 gira il suo primo cortometraggio, che le permette accedere al corso di Regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove si diploma nel 2015.