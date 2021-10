'Pozzis, Samarcanda' al cinema a Sacile e Gemona

Un viaggio tra lingue e terre, generazioni e sogni, solo apparentemente lontani tra loro. Il racconto di un’amicizia insolita e piena di inaspettate risorse. Una vera avventura, senza filtri, commovente e brillante, allo stesso tempo.



Pozzis, Samarcanda, il documentario in friulano dedicato alla singolare figura di Alfeo “Cocco” Carnelutti e al suo viaggio in moto verso la leggendaria città dell’Asia, registra sorprendenti numeri nelle sue prime settimane di programmazione, riempiendo ripetutamente le sale, con Cinema Visionario di Udine che lo ha replicato per oltre 60 giorni consecutivi.



Supportato da una numerosa e fedelissima community di follower e dal contributo di centinaia di sostenitori da ogni parte del mondo, oltre che dal FONDO AUDIOVISIVO FVG, l’AGENZIA REGIONALE PER LA LINGUA FRIULANA e la FRIULI VENEZIA GIULIA FILM COMMISSION, il documentario è stato eletto miglior film all’Edera Film Festival, dopo essere stato presentato in concorso all’Ischia Film Festival e selezionato al Millennium Docs Against Gravity Film Festival.



Dopo tre mesi di successi, riconoscimenti e sold out, prosegue quindi la sua programmazione. Le prossime date in programma sono il 20 ottobre al Teatro Zancanaro di Sacile e venerdì 22 ottobre al Cinema Sociale a Gemona.Cocco e Stefano sono due amici improbabili legati da un unico obiettivo: arrivare a Samarcanda. Cocco ha 73 anni e un passato controverso, è affetto dal morbo di Crohn ed è l’unico abitante di Pozzis, un paese abbandonato sulle montagne friulane. Da sempre sogna di partire verso est in sella alla sua Harley-Davidson del 1939. L’incontro con Stefano, regista di 22 anni, rende il sogno realtà. Nasce così un viaggio assurdo: 8000 km, fin nel cuore dell’Asia. Cocco in sella ad una moto inadatta a un percorso così estremo. Stefano al seguito, su un furgone con una troupe cinematografica, per realizzare un film sull’impresa e la travagliata storia dell’amico. Cocco ha scontato otto anni in carcere per omicidio, ma non vuole parlarne e Stefano teme che questo comprometta la riuscita del film. Tra le difficoltà di un viaggio che sembra impossibile per un vecchio motociclista, i dubbi di un giovane regista per la prima volta davanti alla macchina da presa, ed imprevisti anche drammatici, i due temono di essersi cimentati in un progetto più grande di loro. Solo l’amicizia permetterà ad entrambi di raggiungere la propria meta.Stefano Giacomuzzi è laureato alla Bournemouth Film School in documentario e cinematografia. A diciannove anni inizia a girare il suo primo lungometraggio, Sotto le stelle fredde, selezionato al Trento Film festival e premiato al Bellaria Film Festival. Ha trascorso un anno presso il centro di ricerca internazionale Fabrica collaborando alla realizzazione di diversi documentari. Pozzis, Samarcanda è il suo secondo lungometraggio.