'Pozzis, Samarcanda' all'Ariston di Trieste

Il film documentario “Pozzis, Samarcanda” (Italia, 2021, 86’) del film-maker friulano Stefano Giacomuzzi, reportage di un viaggio avventuroso in sella ad una Harley-Davidson del 1939 dalle montagne friulane fino al cuore dell’Asia, sarà presentato al cinema Ariston nella serata di giovedì 16 settembre alle ore 20.30 alla presenza del regista e del protagonista Alfeo “Cocco” Carnelutti; l’incontro con il pubblico sarà moderato dal giornalista Ugo Salvini (“Il Piccolo”).

Il documentario, nato da un progetto di crowdfunding, è stato realizzato con il sostegno del Fondo Audiovisivo FVG, dell’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana e della Friuli Venezia Giulia Film Commission, ed è distribuito da Rodaggio Film. Cocco e Stefano sono due amici improbabili, legati da un unico obiettivo: arrivare a Samarcanda. Cocco ha 73 anni e un passato tormentato, è affetto dal morbo di Crohn ed è l’unico abitante di Pozzis, un paese abbandonato sulle montagne friulane. Da sempre sogna di partire verso est in sella alla sua Harley-Davidson del 1939. L’incontro con Stefano, regista di 22 anni, rende il sogno realtà.



Nasce così un viaggio donchisciottesco: 8000 km, fin nel cuore dell’Asia. Cocco in sella ad una moto inadatta a un percorso così estremo. Stefano al seguito, su un furgone con una troupe cinematografica, per realizzare un film sull’impresa e la travagliata storia dell’amico. Cocco ha scontato otto anni in carcere per omicidio, ma non vuole parlarne e Stefano teme che questo comprometta la riuscita del film.Tra le difficoltà di un viaggio che sembra impossibile per un vecchio motociclista, i dubbi di un giovane regista per la prima volta davanti alla macchina da presa, e imprevisti anche drammatici, i due temono di essersi cimentati in un progetto più grande di loro. Solo la loro amicizia permetterà a entrambi di raggiungere la propria meta. Il viaggio di andata di Stefano e Cocco è durato 37 giorni, toccando 9 stati, attraverso i Balcani, per entrare in Turchia, fino poi al limite con il confine armeno; da lì, proseguendo tra Mar Nero e Mar Caspio verso la Georgia, nella steppa, fino al Kazakhstan. Raggiunto l’Uzbekistan, hanno fiancheggiato il confine con il Turkmenistan per scendere fino a Samarcanda, mitico crocevia di lingue e civiltà.Informazioni sul sito www.aristoncinematrieste.it e sulla pagina facebook cinema.ariston.trieste