'Pozzis, Samarcanda' disponibile online

Dopo aver conquistato migliaia di spettatori al cinema, con oltre 8000 biglietti staccati nelle sale della Regione e fuori, decine di sold out e oltre 100 repliche al solo Cinema Visionario di Udine, il road-movie friulano di Stefano Giacomuzzi, 'Pozzis, Samarcanda', arriva a grande richiesta anche sulle piattaforme streaming MyMovies e a noleggio su Vimeo.



Cocco e Stefano, due amici improbabili legati da un unico obiettivo: dalle montagne del Friuli, arrivare a Samarcanda. Cocco è un vecchio motociclista dal passato travagliato che sogna di partire verso est con la sua Harley-Davidson del ’39. Stefano un giovane regista che vuole realizzare un film sull’impresa e la storia dell’amico. Tra gli alti e bassi di un viaggio donchisciottesco, la sfida si rivelerà più grande del previsto. Solo l’amicizia permetterà ad entrambi di raggiungere la propria meta.



Sostenuto dal Fondo Audiovisivo FVG, dall’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana e dalla FVG Film Commission e da una grande comunità di oltre 11.000 fans sui propri canali social, il documentario dedicato al viaggio in moto verso il cuore dell’Asia di Alfeo “Cocco” Carnelutti si è aggiudicato il Premio come Miglior Film all’Edera Film Festival di Treviso e come Miglior Documentario agli International Motor Film Awards di Londra. Ha inoltre aperto la programmazione 2021 del festival Suns Europe.





Nel frattempo continuano anche le proiezioni pubbliche del film. Le prossime date sono in programma il 10 aprile a Muzzana del Tugnano, nella Sala Parrocchiale "San Vitale Martire”, e il 12 aprile a Reana del Rojale, all'Auditorium Comunale.