'Pozzis, Samarcanda' miglior documentario agli International Motor Film Awards di Londra

Il docufilm 'Pozzis, Samarcanda' si aggiudica il premio come miglior documentario agli International Motor Film Awards di Londra. Un risultato che conferma il successo di una pellicola made in Fvg, realizzata dal regista friulano Stefano Giacomuzzi. Protagonista, assieme allo stesso regista, Alfeo 'Cocco' Carnelutti alle prese con un viaggio lungo, sfiancante e meraviglioso dall'eremo di Pozzis alla mistica Samarcanda in sella a una vecchia moto.



“Non ha niente di originale. Solo il motore. Il resto l’ho fatto io – racconta Cocco parlando della sua due ruote -: ho costruito il telaio e messo un cambio Triumph con la cinghia. É un 1200 cc, una moto rara. Il motore è come quello di una falciatrice: funziona sempre, ma devi conoscerla. Se la conosci è un gioiello, ma se non l’hai mai usata non fai nemmeno venti chilometri! Andare a Samarcanda con una moto così è da pazzi. É rigida! Le mani ti diventano due pezzi di legno per le vibrazioni. Se prendi una buca sbandi e lei va dove vuole. Essere in sella a una moto vecchia è come cavalcare un cavallo: devi parlargli. Io le parlo, ci diamo forza a vicenda. In due facciamo centocinquant’anni, ma quando sono in sella mi sento un ragazzino. Io e lei siamo una cosa sola. Senza di lei preferisco morire, non riesco”.



Un viaggio e un progetto cinematografico che hanno cementato un'amicizia unica. “Gli chiesi quale fosse la morale del film che avevamo girato. Mi rispose con la sua solita schiettezza – racconta Giacomuzzi -. Io senza di te non sarei mai riuscito a venire fin qui. E tu senza di me non avresti mai fatto questo film. La morale è che un vecchio di 73 anni ha bisogno di un giovane di 22, e un giovane di 22 ha bisogno di un vecchio di 73”.'Pozzis, Samarcanda', ad agosto, si è aggiudicato anche il premio come miglior film all’Edera Film Festival.