'Primi Voli' al festival Omaggio di una Visione

Il centro di produzioni audiovisive Kinoatelje ha appena aperto le iscrizioni per https://jxwx5k3l.paperform.co// Prvi Poleti/ First Crossing, selezione internazionale dedicata ai cortometraggi di autori emergenti alla ricerca di una propria cifra stilistica e creativa.

L’iniziativa è nata nel 2018 nell’ambito del Festival cinematografico transfrontaliero “Omaggio a una visione”, la cui 21esima edizione si terrà dal 2 al 10 ottobre 2020 in varie località del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia. Il suo obiettivo è offrire ai giovani autori, anche locali, una vetrina per presentare le proprie opere. Non a caso gli autori italiani e sloveni possono iscriversi gratuitamente alla selezione.

Primi voli è di fatto una parte del programma del festival e si svolgerà, nello specifico, tra il 2 e il 4 ottobre a Nova Gorica e a Gorizia. Nel caso persistessero le attuali condizioni di emergenza sanitaria, parte della rassegna si terrà in forma digitale.



Per partecipare al concorso, entro il prossimo 01 agosto tutti gli interessati potranno inviare le proprie opere che verranno valutate da un’apposita giuria (ulteriori informazioni sull’open call sono disponibili a questo link:La sezione è dedicata allo sviluppo di nuovi linguaggi cinematografici. I cortometraggi che verranno selezionati saranno di autori considerati emergenti e innovativi, capaci di osare e di dare libero sfogo alla sperimentazione.Nell'edizione di quest'anno Primi voli si concentrerà principalmente sulla dimensione del suono e della musica nei film. Per questo potranno partecipare al concorsi anche i musicisti.Gli elaborati audio e video dovranno essere inerenti al tema dei confini e della possibilità di un loro superamento, visto il carattere transfrontaliero del festival e dell’associazione che lo promuove.Per quanto riguarda Omaggio a una visione 2020, entro fine mese verrà organizzata una conferenza stampa dove verrà annunciato il vincitore del Premio Darko Bratina che viene conferito ogni anno nell’ambito del Festival.