'Profeti', Alessio Cremonini a Cinemazero e al Visionario

A cinque anni da 'Sulla mia pelle', con cui aveva portato sul grande schermo il dramma di Stefano Cucchi, il regista Alessio Cremonini torna con 'Profeti', un film sulla guerra, sull’estremismo, ma soprattutto su due donne occidentali che hanno fatto scelte diametralmente opposte.

E sarà proprio lui a presentare il film al pubblico, in versione originale sottotitolata: Cremonini sarà infatti ospite a Cinemazero di Pordenone mercoledì 1° febbraio alle 20:30 e al Visionario di Udine al termine della proiezione delle 20.15. La prevendita dei biglietti è già attiva online e presso le casse dei cinema, dove il film è già in programmazione.

"La prigionia, i diritti delle donne, il Medio Oriente, la religione, sono questi i temi che da sempre cerco di raccontare. - ha dichiarato il regista - Lo strumento è il cinema. Un cinema inteso come “viaggio” che svela storie, che percorre strade poco battute. Un cinema politico. Un cinema radicale. Essenziale".

“Profeti” è la storia del confronto e dello scontro fra Sara (Jasmine Trinca), giornalista italiana rapita dall’Isis durante un reportage di guerra in Siria, e Nur (Isabella Nefar), una giovane foreign fighter e moglie di un miliziano del Califfato. Rinchiuse in un appartamento all’interno di un campo di addestramento dello Stato Islamico - prigioniera una, carceriera l'altra – le due si affrontano in un continuo faccia a faccia psicologico. Un confronto fatto di silenzi, di sottili ricatti, di dialoghi dominati dalla consapevolezza di Sara di non poter parlare liberamente e dal progressivo tentativo di Nur di convertirla.

