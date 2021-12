'Puer natus est', concerto del Gruppo Corale Ars Musica Gorizia

Domenica 19 dicembre 2021, alle ore 17:00, presso la Chiesa dei Santi Vito e Modesto di Gorizia (Piazza Nicolò Tommaseo 1), il Gruppo Corale Ars Musica di Gorizia, diretto dal Maestro Lucio Rapaccioli, presenterà il concerto di Natale "Puer natus est".



La serata è inserita nel calendario della XXI edizione della Rassegna corale Nativitas ed è promossa dall’USCI, Unione Società Corali del FVG, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia.



Il concerto, dedicato al mistero della natività, si aprirà con “Puer natus est”, omaggio al compositore friulano Orlando Dipiazza (1929-2013). Seguirà “O Magnum Misterium”, celebre mottetto dedicato alla contemplazione della nascita di Cristo, del compositore e organista spagnolo del tardo rinascimento Tomás Luis de Victoria (1548-1611). Nell’ambito della serata il Coro eseguirà alcuni dei più celebri canti tradizionali legati al Natale, tra i quali Adeste fideles di J.F. Wade, Hark! The Herald Angels sing di Felix Mendelssohn, Stille nacht di Franz Gruber e “Hark how the bells”, (arr. Roberto Di Marino), che chiuderà il concerto. Alcuni brani saranno accompagnati all’organo dal Maestro Giulio Chiandetti.



Il Gruppo Corale Ars Musica è attivo nella nostra regione dal 1977. In questi anni ha partecipato a concorsi di canto corale nazionali e internazionali e ha proposto diversi progetti tematici dedicati a Palestrina e ai compositori del ‘500, a Mozart, a Ungaretti o alla musica inglese dal rinascimento ad oggi (Voci del Nord). Nel 2011 il Gruppo Corale ha conseguito la fascia di eccellenza al Concorso Regionale “Corovivo 2011” (promosso dall’USCI FVG) e nel 2015 è stato ospitato nell’ambito del Mittelfest di Cividale con lo spettacolo “Le acque di Cividale: canto liquido per 7 cori e 149 bottiglie” del compositore austriaco Georg Nussbaumer, sotto la direzione artistica del Maestro Franz Herzog.Nel 2018 il Gruppo Ars Musica ha presentato in Friuli e in Lombardia il concerto “Gioia sublime, penoso tormento”, con l’accompagnamento alla chitarra dai Maestri Giulio Chiandetti e Fulvio Sain, mentre nel 2019 ha proposto in regione due progetti: "Le dame, i cavalier, l’arme e gli amori" e “La musica nel tempo di Leonardo”, ideato per commemorare Leonardo da Vinci nel 500° anniversario della sua morte. Nell’estate del 2021 il Gruppo corale ha partecipato alla rassegna “Armonie del territorio” (promossa dall’Usci FVG) con il concerto “Madrigali, Chansons e danze del Rinascimento” e ha presentato due concerti a Gorizia, nell’ambito della Stagione Concertistica “Note in Città”. Il 3 ottobre 2021 il Coro è stato invitato a partecipare alla serata inaugurale del Festival Corale Seghizzi, che ha avuto luogo presso il Teatro Verdi di Gorizia e ancora, sempre nel mese di ottobre, ha partecipato a “Dialoghi - Festival Itinerante del Giornalismo e della Conoscenza” con il progetto "Gioia sublime, penoso tormento". Alcuni brani sono stati accompagnati al liuto, viola da gamba, tiorba o chitarra, dal Maestro Giulio Chiandetti.Il Coro si dedica anche al repertorio sacro e partecipa annualmente ai progetti “Paschalia” e “Nativitas”, promossi all’USCI – Unione Società Corali del FVG. Nel 2014 il Gruppo Corale Ars Musica ha eseguito nella Franziskanerkirche di Salisburgo la Missa Brevis Oratio di G.G.Gastoldi e nel dicembre del 2019 ha presentato nell’ambito della rassegna Nativitas la Messa “O Magnum Mysterium” di Tomàs Luis De Victoria (1548-1611).Il Concerto "Puer natus est" è a ingresso libero. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’USCI, alla pagina https://www.uscifvg.it, oppure il sito del Gruppo Corale Ars Musica al seguente link: https://gruppocoralearsmusicagorizia.it/