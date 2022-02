'Que serà', l’imprevedibilità dell’amicizia in scena a Prata e Gemona

Doppio appuntamento nel Circuito ERT per la commedia Que serà. Lo spettacolo che ha per protagonisti Paolo Triestino, Edy Angelilllo e Roberto D’Alessandro sarà domenica 13 febbraio al Teatro Pileo di Prata di Pordenone e lunedì 14 febbraio al Teatro Sociale di Gemona del Friuli, entrambe le serate inizieranno alle ore 21.00.



Roberta Skerl – prolifica autrice per teatro, cinema e televisione - affronta con ironia, poesia e leggerezza, temi scomodi ma di grandissima attualità. Filippo, Giovanni e Ninni sono tre amici da una vita; durante una serena cena estiva, tra di loro accade qualcosa di totalmente imprevisto. Di fronte a questo cambio di prospettiva, ai tre amici non resta che domandarsi quale sia la vera natura del loro rapporto e cosa siano disposti a fare per il proprio migliore amico.



Come detto, il trio sul palco è interpretato da Paolo Triestino, che cura anche la regia dello spettacolo, Edy Angelillo e Roberto D’Alessandro, tre attori di lunga esperienza nella commedia d’autore. Que serà è una pièce che con naturalezza riesce a esplorare sfumature di molti sentimenti, dalla risata alla commozione.



Prevendite e prenotazioni contattando Ortoteatro allo 0434 932725 o 348 3009028 per la data di Prata oppure l’Ufficio IAT di Gemona al numero 0432 981441. Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it . Biglietti per entrambe le serate anche sul circuito Vivaticket.