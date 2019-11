'Quei due! (L’ultimo bottone)' a teatro al Kulturni dom

Sabato 16 novembre 2019 alle ore 20.30, si terrà sul palco del teatro Kulturni dom (Via Brass, 20 – Gorizia) la commedia di Eduardo De Filippo “Quei due! (L’ultimo bottone)”, a cura della “Compagnia dell’Eclissi“ di Salerno.



È una storia di raggiri, con battute esilaranti ed equivoci improvvisi, con due impostori gentili, lo stralunato Carlino con la sua comica inettitudine e di suo zio Giacomo che, atteggiandosi a uomo di mondo, è ideatore di espedienti truffaldini. Attireranno la benevolenza del pubblico perché l’inventiva dei truffatori non ha mai fine.



Lo spettacolo è promosso dal Terzo teatro di Gorizia, nell’ambito della 29° Festival teatrale internazionale “Castello di Gorizia” in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia e la Fondazione Giorgio Gaber di Milano, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Camera di commercio di Gorizia, la Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia e il Comune di Gorizia.