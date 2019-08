'Burning' al cinema Ariston

La rassegna cinematografica K-Cinema - Il fascino (in)discreto della Corea del Sud, a cura della casa di distribuzione friulana Tucker Film, si conclude con la proiezione in anteprima del mistery-thriller 'Burning - L'amore brucia' di Lee Chang-dong in versione originale sottotitolata, tratto da un racconto dello scrittore giapponese Haruki Murakami, in programma a Trieste al cinema Ariston martedì 27 agosto alle 21.

In concorso al Festival di Cannes 2018 (Fipresci Award per il miglior film e Vulcan Award per la miglior scenografia), 'Burning – L’amore brucia' arriverà in sala dal 19 settembre. Dopo il memorabile “Poetry”, il regista sudcoreano Lee Chang-dong torna sul grande schermo con “Burning – L’amore brucia”, ispirato al racconto “Granai incendiati” di Murakami. Un mystery thriller carico di tensione drammatica, la cui storia ruota attorno alle inquietudini di un triangolo amoroso.

Un film intenso che riflette le complessità del nostro presente, come spiegato dallo stesso regista: "Il mondo in cui viviamo è diventato misterioso: sentiamo che qualcosa non va, sotto la superficie funzionante della modernità, ma il mondo non è in grado di spiegarci cosa. Sembra quasi di trovarsi di fronte a un gigantesco puzzle e le persone, indipendentemente dalla nazionalità, dalla religione o dallo status sociale, sono piene di rabbia. I giovani, soprattutto. Non trovano risposte nel presente e non riescono a identificare un obiettivo, sentendosi impotenti".

“Burning – L’amore brucia” è stato selezionato per rappresentare la Corea del Sud agli Oscar 2019 nella categoria miglior film straniero. Fanno parte del cast Yoo Ah-in, Jeon Jong-seo e Steven Yeun, quest’ultimo divenuto celebre a livello internazionale per il ruolo di Glenn Rhee nella serie cult “The Walking Dead”.