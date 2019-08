'Menocchio' al cinema all’aperto di Piazza I Maggio

Sabato 3 agosto alle ore 21.30 torna sul grande schermo all’aperto del Giardino “Loris Fortuna” di Piazza Primo Maggio 'Menocchio', film di Alberto Fasulo sul mugnaio ribelle bruciato sul rogo alla fine del ‘500.



Italia, fine ‘500. La Chiesa Cattolica, minacciata dalla Riforma Protestante, sferra la prima sistematica guerra ideologica per il controllo totale delle coscienze. Ascoltare, spiare e denunciare il prossimo diventano pratiche obbligatorie, pena: la scomunica, il carcere o il rogo. Menocchio, vecchio, cocciuto mugnaio di un piccolo villaggio sperduto fra i monti del Friuli, decide di ribellarsi.



Lavorando sul cortocircuito visivo e narrativo fra passato (una messinscena rigorosissima, quasi documentaristica) e presente (la modernità corsara dell’eretico friulano), Menocchio si allontana dai canoni del biopic e della storiografia per mettere a fuoco una riflessione molto più universale sul valore della disobbedienza. Sulla forza eversiva delle idee. Sulle conseguenze della libertà.



Ricordiamo che Secret Garden è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). La proiezione si svolgerà al Giardino Loris Fortuna, Piazza I° Maggio. La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” sarà aperta dalle ore 21.