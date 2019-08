'Mi è caduta una cavalla nel letto' a Pordenone per Teatro in Quartiere

Con una proposta decisamente estiva e leggera si conclude Teatro in Quartiere 2019. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, ha proposto quattro serate inserite nell’ampio programma dell’Estate a Pordenone, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, della regione Friuli Venezia Giulia e dell’Associazione Teatrale Friulana. Gli spettacoli sono organizzati da Etabeta Teatro con la consolidata collaborazione dell’associazione San Gregorio e dalla parrocchia di San Giuseppe di Borgomeduna.



Il prossimo mercoledì 28 agosto 2018, nel parco di via Gemelli andrà in scena “Mi è caduta una cavalla nel letto”, una pièce in due atti, la tipica commedia degli equivoci, nella quale fraintendimenti e doppi sensi rendono la trama frizzante e divertente. E' la classica situation comedy, una commedia in cui personaggi e scene sono create ad arte per suscitare l’ilarità dello spettatore.

Un magico chiromante, una simpatica e scaltra cameriera, una nervosa e focosa padrona di casa, un ingenuo e innamoratissimo Peppino, un padrone furbo ed “innamorato” nonchè un redivivo fidanzato; il tutto condito da una serie di simpatici equivoci….sono gli ingredienti perfetti per fare tante sane risate!



La serata inizierà alle ore 21,15. Ingresso libero.

Lo spettacolo è per tutti e in caso di maltempo avrà comunque luogo nello spazio coperto adiacente.