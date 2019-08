'Toy Story 4' sotto le stelle

Ritorna un film d’animazione al Cinema Sotto le stelle mercoledì 14 agosto. Alle 21.00 in piazzetta Calderari un appuntamento per tutta la famiglia con Toy Story 4 di John Lasseter e Josh Cooley incentrato, ancora una volta, sul fantastico mondo dei giocattoli.



Woody, Buzz e gli altri vivono sereni con Bonnie, anche se la bambina non ama Woody come lo amava Andy, diventato ormai grande e pronto al college, e lo lascia spesso nell'armadio. Woody però rimane ricco di premure verso di lei e, quando Bonnie affronta il primo giorno d'asilo, si infila nel suo zaino per farle compagnia. Finisce così per contribuire alla creazione di Forky, un giocattolo costruito dalla bambina con una forchetta/cucchiaio che però crede di essere spazzatura e vuole solo buttarsi via. Il cowboy (con la voce di Tom Hanks e da noi, per la prima volta, senza quella di Fabrizio Frizzi) si lega a Forky quando viene messo da parte da Bonnie, che gli toglie persino la stella da sceriffo per appuntarla alla camicia della cowgirl Jessie. Woody cerca in tutti i modi di fargli capire l'importanza dell'amore di una bambina, ma non riesce a convincerlo prima che lui salti giù da un camper in corsa. Il cowboy si lancia allora in un'avventura per ritrovarlo, arrivando a conoscere nuovi giocattoli e a ritrovare la sua vecchia fiamma, Bo Peep.