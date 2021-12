'Raya e l’Ultimo Drago' a The Space Cinema

“Raya e l’Ultimo Drago”, il cinquantanovesimo classico Disney, torna in proiezione nelle sale del circuito, domenica mattina e nei giorni festivi, con un appuntamento speciale per tutta la famiglia.



“Raya e l’Ultimo Drago” è il film d’animazione Disney ambientato nel fantastico mondo di Kumandra, luogo in cui anticamente draghi e umani vivevano in armonia. Quando le forze del male iniziarono a minacciare il regno, i draghi decisero di sacrificarsi per tenere al sicuro l’umanità. Oggi, dopo 500 anni, quelle stesse forze maligne sono tornate a intimidire il genere umano e toccherà a Raya, guerriera solitaria, trovare l’ultimo drago per riunire i regni e sconfiggere il male. Durante il suo cammino apprenderà che non è sufficiente un drago per salvare il mondo ma serviranno valori come la fiducia e il rispetto.



Il circuito raccomanda la prenotazione online per assicurarsi il posto in sala ed evitare assembramenti negli spazi comuni.