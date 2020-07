'Ritratto della giovane in fiamme' sul grande schermo del giardino Loris Fortuna

Premiato a Cannes per la sceneggiatura (ma apprezzato anche ai nostri Nastri d’argento che hanno visto vincere Valeria Golino) Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma è un gioiello d’intensità visiva e emotiva strabiliante girato con un potente stile pittorico. Il film della regista francese sarà sul grande schermo del giardino Loris Fortuna di Piazza I Maggio venerdì 31 luglio ore 21.15.



1770. Marianne, pittrice di talento, viene ingaggiata per fare il ritratto di Héloise, una giovane donna che ha da poco lasciato il convento per sposare l'uomo a lei destinato. Héloise tenta di resistere al suo destino, rifiutando il matrimonio combinato e di conseguenza il ritratto che lo suggellerebbe. Su indicazione della madre, Mariane dovrà dipingerla di nascosto, fingendo di essere la sua dama di compagnia. Le due donne iniziano a frequentarsi e tra loro scatta un amore travolgente e inaspettato.



La biglietteria del cinema all’aperto apre alle ore 20.45.