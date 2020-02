'Robin Hood, nel Castello di Nottingham’ con i Guardiani dell’Oca a teatro

Sarà l’ultimo appuntamento della rassegna SpazioRagazzi dedicata ai bambini e a tutta la famiglia, quello fissato per domenica 16 febbraio, alle 16, al Nuovo teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo con ‘Robin Hood nel Castello di Nottingham’, portato in scena dalla compagnia Guardiani dell’Oca, con Tiziano Feola e Zenone Benedetto anche autore e regista dello spettacolo. Nell’affascinante mondo dell’Inghilterra medioevale, Robin Hood e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico e magico della Foresta di Sherwood, tentano di opporsi eroicamente alle cattiverie del perfido Principe Giovanni, detto il senza terra”, e del suo fedelissimo e cattivissimo Sceriffo di Nottingham. In un crescendo di emozioni i ragazzi potranno rivivere un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena.

Little John, Frate Tuck, Lady Marianne, lo Sceriffo di Nottingham e il piccolo soldato Artur, faranno a gara per impedire o agevolare le imprese eroiche di Robin Hood.

Tra fantasmini, castelli e antiche leggende, per circa un’ora, tutti potranno partecipare attivamente all’avventura fantastica di Robin.