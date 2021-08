'Romantic Rockoko'in scena a Cividale

Il programma concertistico dei Corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale di Cividale del Friuli propone per mercoledì 11 agosto alle ore 21 nella Chiesa di San Francesco il concerto “Romantic Rockoko” con Daniel Rowland al violino,Ben Roskams violino, Jakov Zats alla viola, Maja Bogdanovic e Thomas Carrol al violoncello, Nicholas Santangelo Schwartz al contrabbasso.



Il virtuosismo di ogni epoca è in sostanza una fioritura più o meno rococò e comunque un'ardita complicazione di una figura (musicale in questo caso) che nella sua essenza è molto più semplice.



E' anche momento di sfida verso se stessi, un giro senza rete sulle montagne russe dalle difficoltà più impervie. I due brani che formano l'ossatura di questo concerto rappresentano a buon diritto questo repertorio: le Variazioni Rococò di Čajkovskij per il violoncello di Maja Bogdanovic, il concerto di Bottesini per il violino di Daniel Rowland e il contrabbasso di Nicholas Santangelo Schwartz sono sfide per pochi temerari.



Il biglietto d’ingresso costa 8 euro. La biglietteria è aperta presso il Teatro Comunale A. Ristori (tel. 0432 731353) dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 ogni giorno. In caso di disponibilità di posti, i biglietti potranno essere acquistati presso le sedi dei concerti 30 minuti prima dell’inizio.

Verranno prese tutte le precauzioni anti-Covid previste dalla legge: accesso con green pass, uso obbligatorio delle mascherine, sanificazione degli spazi, distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, divieto assoluto di assembramento e conservazione dell’elenco dei partecipanti per i 15 giorni successivi.