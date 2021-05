'Romeo e Giulietta' di Babilonia Teatri a Monfalcone

La Stagione di Prosa del Teatro Comunale di Monfalcone prosegue, giovedì 27 e venerdì 28 maggio alle 19.30, con Romeo e Giulietta – Una canzone d'amore, il nuovo spettacolo di Babilonia Teatri, prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano insieme allo Stabile del Veneto e all’Estate Teatrale Veronese.



Enrico Castellani e Valeria Raimondi, in arte Babilonia Teatri, compagnia fra le più innovative e irriverenti della scena italiana, inquadrano e riscrivono il grande classico shakespeariano con un radicale ribaltamento di prospettiva e rendono protagonista assoluta dello spettacolo una coppia inossidabile, sulla scena come nella vita, quella formata da Paola Gassman e Ugo Pagliai.



Una nuova versione di Romeo e Giulietta, che si concentra sui protagonisti della vicenda escludendo il contesto: la guerra fra le rispettive famiglie, gli amici di Romeo, i genitori di Giulietta, il frate. Lo spettacolo di Babilonia Teatri ci interroga su quanto questa storia, la storia d’amore più celebre di tutti i tempi, sia anche nostra, degli attori che la interpretano come degli spettatori, e su quanto a lungo possa ancora sopravvivere a se stessa dopo averci accompagnati.



"Quando abbiamo deciso di mettere in scena questo testo – scrivono i Babilonia – avevamo chiare due scelte: gli unici personaggi di Shakespeare presenti nello spettacolo sarebbero stati Romeo e Giulietta, e a interpretarli sarebbero stati due attori anziani. Le scene in cui Romeo e Giulietta si incontrano e dialogano assurgono a vere e proprie icone di un amore totale e impossibile. Il fatto che a pronunciarle siano Paola e Ugo, coppia da più di cinquant'anni, le rende commoventi e profonde. Le rende concrete, e per quanto poetiche non suonano mai auliche. I continui riferimenti alla morte, alla fine, alla notte e alla tomba, di cui Shakespeare punteggia l'intero testo, assumono qui una veridicità che sconvolge ed emoziona, spingendoci a empatizzare con gli attori sulla scena".L'età di Romeo e Giulietta cambia, ma il binomio Amore e Morte su cui si basa il capolavoro di Shakespeare rimane presente.