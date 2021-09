'Romeo e Giulietta, L'amore è saltimbanco' a Zoppola

Quando mancano solo un paio di settimane alla presentazione dei calendari 2021/2022 dei 28 teatri che fanno parte del Circuito ERT, la stagione 20/21 giunge al suo ultimo atto. Martedì 14 e mercoledì 15 settembre alle ore 20.45 l’Auditorium Comunale di Zoppola ospiterà la Compagnia Stivalaccio Teatro con Romeo e Giulietta, l’amore è saltimbanco, una rilettura con gli stilemi della Commedia dell’Arte del classico shakespeariano. Sul palco saliranno Marco Zoppello, anche regista e autore del soggetto, Anna De Franceschi e Michele Mori.



Stivalaccio Teatro è una giovane compagnia veneta che negli ultimi anni ha rinnovato la Commedia dell’Arte con grande successo di pubblico e di critica sia in Italia sia in Europa. Gli “Stivalacci” hanno riscritto grandi classici del teatro e della letteratura – da questo Romeo e Giulietta al Don Chisciotte, passando per il Malato immaginario – con un divertente gioco di teatro nel teatro.



L’azione di Romeo e Giulietta è ambientata a Venezia nel 1574 quando due saltimbanchi, Girolamo e Giulio, vengono incaricati di recitare per Enrico III, futuro Re di Francia, nientemeno che la più grande e tragica storia d’amore di tutti i tempi: Romeo e Giulietta. Nel campiello compare anche Veronica, “honorata cortigiana” della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta. Si assiste dunque ad una “prova aperta”, dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma.

I tre attori della compagnia rileggono il capolavoro di Shakespeare con il loro stile irriverente e scanzonato, coinvolgendo il pubblico in un divertente mix di trame, dialetti, improvvisazioni, duelli e pantomime. Una macchina comica che sa rendere contemporanea una tradizione senza tempo.



Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it.