'Saluti e Baci. Le tracce dei confini in parole e immagini' al Teatro Miela

Va in scena martedì 5 aprile alle ore 11,30 al Teatro Miela di Trieste lo spettacolo del progetto tranfrontaliero "Saluti e Baci. Le tracce dei confini in parole e immagini”, ideato e realizzato da Lorena Matic e promosso dall’Associazione culturale Opera Viva. Sul palcoscenico l'attore Ivan Zerbinati, bolognese trapiantato a Trieste, formatosi all'Accademia d'Arte drammatica Paolo Grassi di Milano, che intervalla l’interpretazione attoriale con la proiezione di un video diretto dal giovane regista Davide Salucci, triestino di nascita ma trapiantato a Roma, proveniente dal Centro Sperimentale Cinematografia.



Lo spettacolo si fonda sul racconto epistolare tra chi restava e chi partiva, che nella drammaturgia, parte da un gioco d'infanzia - il nascondino - diventando il pretesto per raccontare uno spaccato di vita vissuta dei nostri territori, in un tempo passato. Diversi erano i motivi per i quali una volta si partiva - la guerra, il lavoro, il cambiamento dei confini geopolitici - e l'unico modo di comunicare tra chi andava e chi restava era la parola scritta sulla carta, in cui il racconto del quotidiano tra il qui e l'altrove teneva in vita legami familiari spezzati.



Il video considera anche la fisionomia di Trieste, i cui segni dei confini, delineati da diversi domini nel corso dei secoli, si riscontrano nell'architettura eclettica dei palazzi, monumenti e piazze, frutto delle molteplici influenze culturali che nella diversità assegnano una identità multiculturale. Aspetto che sarà approfondito nella mostra che inaugura due giorni dopo sempre a Trieste, al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa.Il progetto si realizza con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'Unione Italiana e della ZKB e la collaborazione dei Comuni di Monfalcone, delle Obalne Galerije Piran, dell'Università della Terza Età Danilo Dobrina e la Media Partnership della Rai Friuli Venezia Giulia e di RTV Slovenija – Radio TV Koper Capodistria a cui partecipano diverse scuole superiori.