'Salvo complicazioni morirò' chiude la Rassegna di teatro amatoriale

Ultimo appuntamento domenica 13 marzo, la Rassegna regionale di teatro popolare, iniziativa culturale organizzata dal Comitato provinciale della Fita di Pordenone in collaborazione con il Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco, con il sostegno di Comune del Pordenone e con il contributo di Edr Pordenone e Friulovest Banca di Credito Cooperativo.



Alle 16, nell’Auditorium Concordia, a Pordenone (ingresso 5 euro, prezzo invariato), la Compagnia teatrale “Zerotraccia” di Codroipo porterà in scena la commedia in italiano “Salvo complicazioni morirò”, tratto da “Il malato immaginario di Moliére”, adattamento e regia di Monica Aguzzi. La 22.a Rassegna regionale di teatro popolare riceve il sostegno della Fondazione Friuli che continua a credere e a sostenere il progetto culturale della Fita di Pordenone, da oltre 20 anni in prima linea nella promozione e nella valorizzazione del teatro amatoriale.



Quando ci si ammala della paura di ammalarsi si finisce per assomigliare al protagonista del Malato immaginario di Molière, famoso per la sua ipocondria. L’ipocondriaco non trova mai una risposta adeguata al suo malessere perché non viene mai affrontato il vero problema: il senso di fragilità personale.



In questo nuovo spettacolo si cerca di evidenziare anche il senso di fragilità e d’impotenza che colpisce a sua volta, tutta la famiglia e il personale che vive accanto ad Argante. Seppur a fin di bene, tutti i suoi parenti, la domestica e lo spasimante nascosto della figlia maggiore, lo assecondano in ogni sua richiesta, anche la più egoista e crudele. Ma piano piano cresce in loro un risentimento che aumenta di giorno in giorno fino a portarli a credere che il detto “Mors tua, vita mea” sia la più giusta e sana delle soluzioni.A riportare una ventata di speranza e buon umore in casa, anche per lo stesso Argante, sarà il ritrovamento di un referto medico, che la giovane domestica teneva nascosto volutamente o distrattamente, sotto la radio di casa. Un finale inaspettato porterà lo spettatore a riflettere sul senso della vita e sulle priorità che la possono rendere ancor più speciale.