'Se non avessi più te' alla Casa dell'Immacolata

Nel parco della Casa dell’ Immacolata nel quartiere di San Domenico, giovedì 5 agosto alle ore 21, si terrà uno spettacolo della rassegna “Teatro nei Luoghi – Quindicesima Edizione “ dal titolo “Se non avessi più te” del teatrino del Rifo, di e con Manuel Buttus e la collaborazione in scena dell’attrice-cantante Nicoletta Oscuro e del musicista Matteo Sgobino. L’ evento, aperto al pubblico ed in forma gratuita, è stato organizzato dall’ Associazione Amici di Don Emilio de Roia, fondata nel 1995 e presieduta da Daniele Cortolezzis in collaborazione con la Fondazione Casa dell’ Immacolata che sono risultati vincitori dei un bando della Regione FVG. L’ evento patrocinato del Comune di Udine, è rivolto a tutti i cittadini e conferma il quartiere di San Domenico come una comunità viva e attenta all’ inclusione sociale con la presenza, oltre alla Casa dell’ Immacolata, della Comunità Piergiorgio onlus e della parrocchia di San Domenico. Sarà un ‘ occasione per offrire agli ospiti ed alla cittadinanza un momento di piacevole intrattenimento attraverso il quale “fare comunità”.